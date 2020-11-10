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Питерец.ру » Общество » Губернатор Ленобласти поздравил сотрудников и ветеранов с Днем сотрудника органов внутренних дел

Губернатор Ленобласти поздравил сотрудников и ветеранов с Днем сотрудника органов внутренних дел

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Опубликовал: Вадик Котов
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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил сотрудников и ветеранов с Днем сотрудника органов внутренних дел

Дорогие ленинградцы — сотрудники и ветераны органов внутренних дел!

Примите искренние поздравления с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

Благодарю всех, кто сегодня служит в органах внутренних дел, а также ветеранов советской и российской милиции, полиции за самоотверженный труд, сопряженный с риском для жизни, требующий выдержки, профессионализма,  большого личного мужества.

Правительство Ленинградской области продолжит оказывать поддержку подразделениям МВД на территории нашего субъекта Российской Федерации, обеспечивать достойные условия работы для сотрудников органов внутренних дел.

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, всем действующим сотрудникам МВД — неизменного успеха в службе на благо наших сограждан!

Источник: Администрация Ленобласти
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