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Питерец.ру » Общество » Полдицейские Петербурга приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню снятия блокады Ленинграда

Полдицейские Петербурга приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню снятия блокады Ленинграда

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ГУ МВД
ГУ МВД России приняло участие в мероприятиях, посвященных Дню снятия блокады Ленинграда

27 января 2022 года начальник ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-лейтенант полиции Роман Плугин, руководство Главка, начальники  подразделений приняли участие в общегородских памятных мероприятиях на Пискаревском мемориальном кладбище, посвященных 78-й годовщине со дня полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от немецко-фашисткой блокады.

Сегодня были возложены цветы и венки к подножию Монумента Матери-Родины, а также к памятной доске, с именами сотрудников милиции, защищавших город, почтив тем самым память своих погибших коллег.

Источник: ГУ МВД
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