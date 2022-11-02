«Единая Россия» поздравит семьи мобилизованных петербуржцев с Днем народного единства

В канун Дня народного единства депутаты городского парламента передадут семьям мобилизованных петербуржцев подарки из Бурятии. В рамках партийной акции «Единая страна – единая семья» жители республики собрали и отправили в Северную столицу наборы со сладостями, чаем, магнитиками и поздравительными открытками.

3 ноября в Курортном районе депутат-единоросс Александр Ходосок вместе с таким подарком вручит жене мобилизованного петербуржца и свои подарки ─ сертификаты на покупку детской одежды и продуктовый набор.

В семье Люции и Романа, призванного для участия в СВО, ─ трое детей. Старшему сыну – 18 лет, его младшему брату ─ 6 лет, а маленькой сестричке ─ 1,8 года.

Роман получил повестку 26 сентября. В эти дни проходит обучение в учебном центре во Пскове. До призыва работал в Петербурге водителем пассажирского автобуса. 43-летний горожанин имеет за плечами опыт службы в рядах РА ─ в строительном батальоне.

Дата и время события: 3 ноября, 15:00

Место события: Санкт-Петербург, Курортный район, Сестрорецк, ул. Токарева, д. 15, этаж 1, Комплексный центр социальной защиты

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