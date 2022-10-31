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«Единая Россия» проведет неделю приемов граждан по вопросам ЖКХ во всех районах Петербурга

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
«Единая Россия» проведет неделю приемов граждан по вопросам ЖКХ во всех районах Петербурга

Жители города смогут получить консультации в этой сфере в приемных партии с 31 октября по 4 ноября
 
Капитальный ремонт, платежи за коммунальные услуги, благоустройство придомовой территории - на эти и многие другие вопросы получат ответы петербуржцы в рамках тематической недели приемов граждан, которую «Единая Россия» проведет во всех регионах страны с 31 октября по 4 ноября.

На вопросы граждан ответят депутаты Государственной Думы, Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, муниципальных советов, представители органов исполнительной власти и профильных организаций.

Приемы пройдут в региональной общественной приемной Председателя партии Д.А.Медведева и во всех местных приемных.

Заблаговременно обращения можно направить по электронной почте: [email protected]

Дополнительная информация по телефону: 571-97-38.

График приёмов размещен на сайте регионального отделения партии.

С начала года в общественные приёмные партии поступило более 22 тысяч обращений по вопросам ЖКХ, отметила председатель комиссии «Единой России» по работе с обращениями граждан, замсекретаря Генсовета партии Анна Кузнецова.

«Большая часть из них связаны с начислением платежей за коммунальные услуги, качеством работы управляющих компаний, благоустройством дворов и придомовых территорий, проблемами электро-, водо-, газо- и теплоснабжения», - рассказала она.

Анна Кузнецова отметила, что в ряде регионов также рассматривается возможность включить в комплекс мер по поддержке семей мобилизованных льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг.

«Задачи помощи мобилизованным и поддержки их семей заставляют нас посмотреть на эти вопросы с новых позиций. Государственной Думой принят и подписан Президентом федеральный закон, который освобождает мобилизованных и членов их семей от уплаты пеней за просрочку оплаты услуг ЖКХ», - подчеркнула она.

По её словам, в ходе недели приёмов проверят, как регионы выполняют рекомендацию Минпросвещения России о необходимости принимать меры для защиты детей-сирот от необоснованного начисления платы за жилищно-коммунальные услуги. Эта мера была принята после обращения «Единой России» по итогам региональной недели приёмов по вопросам ЖКХ весной этого года.

Источник: Единая Россия
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