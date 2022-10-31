В Ленобласти проведут патриотический урок ко Дню народного единства

Цифровой урок под названием «Я – россиянин», посвященный Дню народного единства пройдет в школах региона.

В пилотном образовательном проекте «Всероссийский цифровой урок» примут участие более 15 тысяч ленинградских школьников. Урок разработан Фондом поддержки образования «Ноосфера» для учащихся 4 классов. В простой и доступной форме ребята узнают о Дне народного единства, многообразии культур народов России, о то, что объединяет разные народы страны — единая география, история, Конституция, нравственные ценности, величайшие ратные победы, научные и культурные достижения.

Темы цифрового урока также согласуются с новым школьным предметом «Разговоры о важном», появившемся в российских школах с сентября этого года, а также курсом «Основы религиозных культур и светской этики».