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Питерец.ру » Общество » Проект «Импакт-миссия Пятого канала» вышел в финал премии #МЫВМЕСТЕ

Проект «Импакт-миссия Пятого канала» вышел в финал премии #МЫВМЕСТЕ

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Пятый Канал
Проект «Импакт-миссия Пятого канала» вышел в финал премии #МЫВМЕСТЕ

Пятый канал стал финалистом Международной Премии МЫВМЕСТЕ с проектом «Импакт-миссия Пятого канала» в категории «Бизнес» в номинации «Медиапроект». Победители получают возможность стать номинантами на присуждение Государственной награды за значительный личный вклад в развитие добровольческой деятельности (волонтерства), сохранение традиций милосердия, реализацию социально значимых проектов, безвозмездную помощь людям и иные заслуги.

Пятый канал известен миллионам телезрителей не только качественными сериалами, информационными и развлекательными передачами, но и социальными проектами, которые спасли уже тысячи жизней. Импакт-миссия Пятого – создавать контент, который оказывает значительное позитивное влияние на жизнь людей. Социально значимые проекты канала год за годом получают признание и многочисленные награды. Надежду и веру в лучшее дают такие передачи, как «День добрых дел», «День ангела», «Ты сильнее», «Билет в будущее», «Знание-сила», праздник выпускников «Алые паруса» помогают поверить в себя, правильно выбрать направление в жизни.

Кроме того, сериалы Пятого канала тоже стараются донести до зрителя важность общечеловеческих ценностей. В каждом из фильмов своими поступками и поведением герои доказывают, что добро побеждает зло, любовь правит миром, отзывчивость и чувство справедливости способны преодолеть любые преграды и пережить несчастье. В сериалах Пятого нет границ между людьми, на их дружбу и взаимоотношения не влияют ни национальная принадлежность, ни ограниченные возможности по здоровью. В популярном детективе «СВОИ» один из главных персонажей передвигается в инвалидном кресле. Будучи подростком, она получила травму позвоночника, но вера в себя, поддержка близких помогли ей исполнить свою мечту и стать профессионалом в сфере ИТ-технологий. 

Оперативник Ветров из «Великолепной Пятерки» становится прекрасным приемным отцом для сына своих погибших друзей.

Во время финальных сцен детектива «Должник», когда главный герой усыновил ребенка своего врага, в эфире Пятого вышел титр «Егор теперь дома, а герои «Дня ангела» ждут своих мам и пап на сайте программы».

Второй год подряд канал совместно с кинокомпанией «Триикс Медиа» практикует съемки выездных спецсерий популярных франшиз в городах России, показывая тем самым красоту страны, уникальность местной архитектуры и знаковые для жителей городов достопримечательности.

На данном этапе Премии МЫВМЕСТЕ проходит народное голосование за претендентов на победу. Поддержать проект «Импакт-миссия Пятого канала» можно по ссылке: https://dobro.ru/project/10051779

Голосование продлится до 5 ноября.

Источник: Пятый Канал
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