Российские звезды расскажут о подвигах своих дедов в эфире Пятого канала

Патриотическая акция, посвященная Дню Победы, проходит в эфире Пятого канала с 3 по 10 мая. В сетку вещания включена трансляция видеороликов с участием звезд российской эстрады, театра, кино и спорта.
Известные артисты поделятся воспоминаниями о подвигах своих бабушек и дедушек. Это дань уважения великим предкам, которые подарили грядущим поколениям мир, заплатив за него высокую цену.
Алексей Нилов, заслуженный артист России:
Хроника памяти наследников победителей, «внуков Победы», уже транслировалась в эфире Пятого и вызвала особый интерес у телезрителей. И в этом году мы приглашаем всех стать свидетелями исторических моментов еще раз. Своими воспоминаниями поделятся Илья Авербух, Аделина Сотникова, Владимир Пересняков, Михаил Галустян, Андрей Чадов, Константин Крюков, Сергей Безруков, Михаил Пореченков, Дмитрий Маликов, Татьяна Овсиенко, Вика Цыганова, Нонна Гришаева, Сергей Селин, Алексей Нилов, Денис Рожков и многие другие звезды.