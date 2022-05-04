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Питерец.ру » Культура » Российские звезды расскажут о подвигах своих дедов в эфире Пятого канала

Российские звезды расскажут о подвигах своих дедов в эфире Пятого канала

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Пятый Канал
Патриотическая акция, посвященная Дню Победы, проходит в эфире Пятого канала с 3 по 10 мая.

Патриотическая акция, посвященная Дню Победы, проходит в эфире Пятого канала с 3 по 10 мая. В сетку вещания включена трансляция видеороликов с участием звезд российской эстрады, театра, кино и спорта.

Известные артисты поделятся воспоминаниями о подвигах своих бабушек и дедушек. Это дань уважения великим предкам, которые подарили грядущим поколениям мир, заплатив за него высокую цену.

Алексей Нилов, заслуженный артист России:

- Мой дед Панкратий Иванович призвался в первые дни войны. Он был артиллеристом, наводчиком. Всю блокаду Ленинграда они стояли на Пулковских высотах. После снятия блокады они гнали немца от Питера. В июле 1944 года дед совершил солдатский подвиг и был награжден медалью «За отвагу». Документ о его награждении хранится в нашей семье вместе с похоронками, которые приходили на бабушкиных братьев, на всех наших родных. Я помню! Я горжусь! И это чувство, я надеюсь, передал своим детям!

Хроника памяти наследников победителей, «внуков Победы», уже транслировалась в эфире Пятого и вызвала особый интерес у телезрителей. И в этом году мы приглашаем всех стать свидетелями исторических моментов еще раз. Своими воспоминаниями поделятся Илья Авербух, Аделина Сотникова, Владимир Пересняков, Михаил Галустян, Андрей Чадов, Константин Крюков, Сергей Безруков, Михаил Пореченков, Дмитрий Маликов, Татьяна Овсиенко, Вика Цыганова, Нонна Гришаева, Сергей Селин, Алексей Нилов, Денис Рожков и многие другие звезды.

Источник: Пятый Канал
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