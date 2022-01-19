«Алые паруса» номинированы на международную премию

Проект Пятого канала «Алые паруса» стал номинантом международной ежегодной независимой премии среди организаторов мероприятий EFEA Awards. Легендарный праздник выпускников претендует на победу в номинации «Событие года». Шорт-лист финалистов опубликован оргкомитетом XI Евразийского Ивент Форума (EFEA).

Праздник выпускников «Алые паруса» номинирован в категории «Событие года» в федеральной части премии. При подсчете итогового рейтинга претендентов жюри будет учитывать количество упоминаний мероприятия в средствах массовой информации.

В мае и июне 2021 года о самом романтическом празднике лета в различных СМИ было опубликовано более 16 тысяч сообщений и статей. В зарубежной прессе о красивом шоу в акватории Невы написано почти 900 материалов.

В 2021 году трансляцию водно-пиротехнического шоу в эфире телеканалов посмотрело 27% жителей России и 65% жителей Санкт-Петербурга в возрасте от 4 лет. Аудитория праздника в эфире российских каналов составила 11 469 510 человек. Онлайн-трансляция в интернете на официальных площадках - 7 342 925 зрителей. Общий охват аудитории на всех площадках составил 18 812 435 человек. Во всем мире на всех доступных площадках «Алые паруса-2021» посмотрели почти 100 000 000 человек.

Праздник «Алые паруса» был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Впервые он состоялся 27 июня 1968 года. Идея его появления в Ленинграде в конце 60-х была навеяна романтикой и невероятной популярностью фильма «Алые паруса» по одноименной повести Александра Грина. Сейчас праздник является визитной карточкой не только Петербурга, но и всей России.

Напомним, в прошлом году «Алые паруса» стали триумфаторами престижного конкурса Global Eventex Awards, который считается «Оскаром» ивент-индустрии. Проект Пятого канала завоевал четыре золотых награды и одну серебряную.

Победителей международной ежегодной независимой премии среди организаторов мероприятий EFEA Awards объявят 20 января в Санкт-Петербурге в рамках XI Евразийского Ивент Форума (EFEA).