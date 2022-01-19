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Питерец.ру » Культура » «Алые паруса» номинированы на международную премию

«Алые паруса» номинированы на международную премию

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Опубликовал: Вадик Котов
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Пятый канал
Проект Пятого канала «Алые паруса» стал номинантом международной ежегодной независимой премии

Проект Пятого канала «Алые паруса» стал номинантом международной ежегодной независимой премии среди организаторов мероприятий EFEA Awards. Легендарный праздник выпускников претендует на победу в номинации «Событие года». Шорт-лист финалистов опубликован оргкомитетом XI Евразийского Ивент Форума (EFEA).

Праздник выпускников «Алые паруса» номинирован в категории «Событие года» в федеральной части премии. При подсчете итогового рейтинга претендентов жюри будет учитывать количество упоминаний мероприятия в средствах массовой информации.

В мае и июне 2021 года о самом романтическом празднике лета в различных СМИ было опубликовано более 16 тысяч сообщений и статей. В зарубежной прессе о красивом шоу в акватории Невы написано почти 900 материалов.

В 2021 году трансляцию водно-пиротехнического шоу в эфире телеканалов посмотрело 27% жителей России и 65% жителей Санкт-Петербурга в возрасте от 4 лет. Аудитория праздника в эфире российских каналов составила 11 469 510 человек. Онлайн-трансляция в интернете на официальных площадках - 7 342 925 зрителей.  Общий охват аудитории на всех площадках составил 18 812 435 человек. Во всем мире на всех доступных площадках «Алые паруса-2021» посмотрели почти 100 000 000 человек. 

Праздник «Алые паруса» был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Впервые он состоялся 27 июня 1968 года. Идея его появления в Ленинграде в конце 60-х была навеяна романтикой и невероятной популярностью фильма «Алые паруса» по одноименной повести Александра Грина. Сейчас праздник является визитной карточкой не только Петербурга, но и всей России.

Напомним, в прошлом году «Алые паруса» стали триумфаторами престижного конкурса Global Eventex Awards, который считается «Оскаром» ивент-индустрии. Проект Пятого канала завоевал четыре золотых награды и одну серебряную.

Победителей международной ежегодной независимой премии среди организаторов мероприятий EFEA Awards объявят 20 января в Санкт-Петербурге в рамках XI Евразийского Ивент Форума (EFEA). 

Источник: Пятый канал
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