Проект Пятого канала «Алые паруса-2020» вошел в шорт-лист престижной международной премии

Легендарный праздник выпускников «Алые паруса-2020» вышел в финал 11-й международной премии Global Eventex Awards. Проект претендует на победу сразу в пяти номинациях: Арт-событие, Праздничное мероприятие, Культурное и музыкальное событие и лучшая прямая трансляция.

С 2009 года награду вручают авторам лучших кейсов за творческий подход и оригинальность идеи при их подготовке и реализации, а также внедрение новых технологий. Эта премия считается одной из самых престижных в сфере событийного маркетинга и является своеобразным «Оскаром» для организаторов мероприятий. В состав жюри входят самые влиятельные персоны ивент-индустрии, лучшие специалисты и профессионалы с многолетним опытом и лидеры мнений.

Всего на конкурс в этом году была подана 561 заявка из 37 стран мира в 200 номинациях.

В минувшем году «Алые паруса-2020» стали достоянием всех российских выпускников и в очередной раз покорили миллионы сердец во всем мире. 27 июня в России прошел общероссийский выпускной. Его финальной частью стал грандиозный праздник «Алые паруса», который смотрела вся страна. Концерт звезд, красочный салют и шоу провели в телевизионном формате. Благодаря этому оно стало еще более масштабным и ярким.

По традиции трансляция легендарного выпускного шла на нескольких площадках: в прямом эфире Пятого канала, на официальном сайте канала и в официальных аккаунтах социальных сетей Пятого. Кульминацию праздника показывали и другие федеральные каналы.

Невероятной красоты выпускной в группах Пятого в социальных сетях и на официальном сайте канала собрал около 7 000 000 просмотров. В общей сложности с учетом телевизионной аудитории праздник «Алые паруса-2020» наблюдали 16 571 167 человек. Это более чем на 6 миллионов больше, чем годом ранее.

Победители 11-й международной премии Global Eventex Awards будут объявлены 10 мая 2021 года.