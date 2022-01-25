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Питерец.ру » Культура » «Алые паруса» получили международную премию

«Алые паруса» получили международную премию

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Проект Пятого канала «Алые паруса» стал победителем международной ежегодной независимой премии

Проект Пятого канала «Алые паруса» стал победителем международной ежегодной независимой премии среди организаторов мероприятий EFEA Awards в номинации «Событие года». Торжественная церемония награждения прошла в рамках XI Евразийского Ивент Форума (EFEA).

Премия EFEA присуждена легендарному выпускному в федеральной категории. При подсчете итогового рейтинга претендентов жюри учитывало количество упоминаний мероприятия в средствах массовой информации.

«Алые паруса» - самое заметное событие лета, о котором СМИ начинают говорить задолго до его проведения. В мае и июне 2021 года о самом романтическом празднике в печатных и электронных средствах массовой информации федерального и регионального уровней вышло более 16 тысяч публикаций. Зарубежная пресса выпустила почти 900 статей и заметок о невероятной красоты водно-пиротехническом шоу в акватории Невы и паруснике под алыми парусами.

В 2021 году трансляцию водно-пиротехнического шоу в эфире телеканалов посмотрело 27% жителей России и 65% жителей Санкт-Петербурга в возрасте от 4 лет. Аудитория праздника в эфире российских каналов составила 11 469 510 человек. Онлайн-трансляция в интернете на официальных площадках - 7 342 925 зрителей.  Общий охват аудитории на всех площадках составил 18 812 435 человек. Во всем мире на всех доступных площадках «Алые паруса-2021» посмотрели почти 100 000 000 человек. 

Праздник «Алые паруса» был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Впервые он состоялся 27 июня 1968 года. Идея его появления в Ленинграде в конце 60-х была навеяна романтикой и невероятной популярностью фильма «Алые паруса» по одноименной повести Александра Грина. Сейчас праздник является визитной карточкой не только Петербурга, но и всей России. Каждый год креативная команда Пятого канала при подготовке праздника старается удивить зрителей, это отмечают профессиональные эксперты ивент-индустрии.

Напомним, в прошлом году «Алые паруса» стали триумфаторами престижного конкурса Global Eventex Awards, который считается «Оскаром» ивент-индустрии. Проект Пятого канала завоевал четыре золотых награды и одну серебряную.

В конце минувшего года команда Пятого получила основной приз конкурса «Лучшая event-команда, сертифицированная АКМР».

Источник: Пятый Канал
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