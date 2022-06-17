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Питерец.ру » Общество » Пятый канал - официальный организатор праздника выпускников «Алые паруса-2022»

Пятый канал - официальный организатор праздника выпускников «Алые паруса-2022»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Пятый Канал
Пятый канал - официальный организатор праздника выпускников «Алые паруса-2022»

Пятый канал стал победителем конкурса на организацию и трансляцию самого красивого праздника «Алые паруса». Итоги тендера подвели в администрации Санкт-Петербурга. Заказчиком выступает Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации. В этом году бригантина под алыми парусами пройдет по акватории Невы 24 июня.

17 лет назад, так же 24 июня 2005 года, впервые после длительного перерыва ленинградские выпускники прощались со школьной жизнью и встречали свой первый взрослый рассвет с легендарным кораблем Грея. Эта традиция, возникшая в 1968 году, возродилась по инициативе Акционерного банка «РОССИЯ», Пятого канала и Правительства Санкт-Петербурга в 2005 году. Фрегат под алыми парусами вновь появился на берегах Невы. Все это время Пятый канал бессменно организовывал прямую телевизионную трансляцию праздника в прямом эфире. А последние несколько лет Пятый выступает и как его организатор одного из самых масштабных и знаковых для страны мероприятий.

Грандиозное шоу уже давно стало визитной карточкой не только Северной столицы, но и России в целом и вышло на международный уровень. Ежегодно команда Пятого канала получает высокую оценку своей работы от профессиональных экспертов. В прошлом году «Алые паруса» получили сразу пять наград, четыре из которых – золотые, одного из престижных международных конкурсов Global Eventex Awards. Праздник выпускников был признан лучшим в номинациях «Арт-событие», «Праздничное мероприятие», «Культурное событие» и «Музыкальное событие». В номинации «Прямая трансляция» «Алые паруса» отметили серебром. Премия Global Eventex Awards считается одной из крупнейших наград в событийной индустрии. Организаторы сравнивают ее с «Оскаром» и «Эмми» в своей области и вручают авторам лучших проектов за выдающиеся достижения в сфере событийного маркетинга и эффективное использование инновационных технологий в организации мероприятий высочайшего качества.

Ежегодно команда Пятого канала старается сделать самое романтическое событие запоминающимся и грандиозным. Оригинальный сценарий, уникальная конструкция сцены на Дворцовой площади и масштабные декорации в локациях водно-пиротехнического шоу. В этом году организаторы сохранят лучшие традиции праздника и приготовят множество сюрпризов для телезрителей и выпускников, которые отправятся встречать свой первый взрослый рассвет вместе с «Россией» под алым парусом.

Источник: Пятый Канал
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