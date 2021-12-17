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Питерец.ру » Культура » «Алые паруса» получили приз премии «Самый ОК»

«Алые паруса» получили приз премии «Самый ОК»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
5-tv.ru
По результатам голосования четвертой премии «Самый ОК» проект «Алые паруса» занял второе место в номинации «Трансляция года»

По результатам голосования четвертой премии «Самый ОК» проект Пятого канала «Алые паруса» занял второе место в номинации «Трансляция года». Легендарный выпускной набрал 32% голосов пользователей социальной сети.

С помощью народного голосования сами пользователи площадки определяли лучший хит, фильм, сериал, шоу и трансляцию. В номинации вошли только те проекты и события, которые были наиболее популярны у пользователей «Одноклассников» в 2021 году.

Победители премии получают специальный значок на весь контент своей официальной группы в ОК с символикой премии, а также памятные статуэтки.

Праздник «Алые паруса» был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. С 2007 года Пятому доверили не только трансляцию, но и организацию праздника. Тогда же телевизионную версию самого романтичного праздника впервые увидела вся Россия.

Ежегодно легендарный выпускной бьёт новые рекорды. Побывать на грандиозном празднике мечтают не только российские выпускники. Жители зарубежных стран стараются приехать в Россию, чтобы увидеть проход брига под алыми парусами по акватории Невы.

В этом году трансляцию водно-пиротехнического шоу в эфире телеканалов посмотрело 27% жителей России и 65% жителей Санкт-Петербурга в возрасте от 4 лет. Аудитория праздника в эфире российских каналов составила 11 469 510 человек. В интернете на официальных площадках за феерией наблюдало 7 342 925 пользователей. Общий охват зрителей на всех площадках составил 18 812 435 человек. По всему миру на всех доступных площадках «Алые паруса-2021» посмотрели почти 100 000 000 человек.

Источник: Пятый канал
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