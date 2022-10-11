Александр Бельский: Город должен взять шефство над каждым петербуржцем, который сегодня встает в строй российской армии

Парламентская фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» предлагает Законодательному Собранию обратиться к Губернатору города Александру Беглову с просьбой о выделении бюджетных средств, в том числе из Резервного фонда Правительства Санкт-Петербурга, на приобретение снаряжения и оборудования для петербургских резервистов. Депутаты намерены вынести этот вопрос на пленарное заседание 12 октября.В частности, речь идет о средствах связи и обнаружения противника, беспилотниках, специальных системах наведения, обмундировании и туристическом снаряжении, медицинских изделиях и прочих инструментах, которые необходимы для качественного обеспечения мобилизованных в Северной столице граждан. Право направлять средства на эти нужды региональные исполнительные органы власти получили в соответствии с постановлением Правительства РФ, которым определяется порядок финансирования мероприятий по мобилизации.

– Полагаю, что эта инициатива получит максимальную поддержку депутатов. Хорошее снаряжение – самое меньшее, что мы можем сделать для людей, которые уходят защищать нашу Родину. Я уже не раз встречался с петербургскими резервистами. Это настоящие мужики, которые в трудный момент не убежали, не спрятались и приняли на себя основной груз ответственности за будущее своей страны. И мы обязаны сделать так, чтобы они и их семьи ни в чем не испытывали недостатка. Город должен взять шефство над каждым петербуржцем, который сегодня встает в строй российской армии, – одобрил предложение фракции Председатель ЗС СПб Александр Бельский.

Напомним, что еще в конце сентября петербургский парламент принял закон о дополнительных мерах социальной поддержки граждан, призванных в ряды Вооруженных Сил в рамках мобилизации. Буквально на следующий день его реализация была оформлена соответствующими решениями городского правительства. Призванным резервистам полагаются единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей, добровольцам – 300 тысяч. Установлены меры поддержки для членов их семей: бесплатное питание для детей в образовательных учреждениях, бесплатный проезд для детей, освобождение от родительской платы в детских садах, внеочередное поступление в дошкольные образовательные учреждения и еще ряд преференций.