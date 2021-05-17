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Питерец.ру » Общество » В Петербурге планируют увеличить количество льготных маршрутов

В Петербурге планируют увеличить количество льготных маршрутов

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Опубликовал: Вадик Котов
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ЗакС Санкт-Петербурга попросит губернатора увеличить количество льготных маршрутов для петербуржцев в Ленобласти

ЗакС Санкт-Петербурга в скором времени планирует обратиться к губернатору Александру Беглову с просьбой рассмотреть возможность скорректировать соглашение по перевозке жителей города и Ленинградской области. Текст обращения был утвержден комиссией по промышленной политике ЗакСа 17 мая, сообщил корреспондент ЗАКС.Ру. 

- Мы предлагаем правительству нашего города расширить перечень категорий горожан, которые имеют право на льготный проезд на маршрутах регулярных перевозок Ленинградской области, - заявил председатель комиссии Алексей Макаров ("Единая Россия").

Депутаты, в частности, предложили Беглову отнести к таким категориям родных и приемных несовершеннолетних детей из многодетных семей.

Кроме того, в комиссии считают, что необходимо расширить перечень муниципальных автобусных маршрутов в Ленобласти, на которых действуют льготы для пенсионеров и предпенсионеров из Петербурга. В обращении говорится, что в настоящее время таких маршрутов 61, в то время как областным льготникам доступны 282 муниципальных и 83 смежных межрегиональных автобусных, 46 троллейбусных и 42 трамвайных маршрутов в Петербурге.

"Очевидно, что отдельные льготные категории граждан - жителей Санкт-Петербурга поставлены в неравное положение с соответствующими категориями жителей Ленинградской области", - говорится в обращении. 

Документ был поддержан членами комиссии единоглассно. Ожидается, что он будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний ЗакСа.

Напомним, соглашение о перевозке жителей Петербурга и Ленобласти было подписано главами двух регионов 15 декабря 2020 года. Оно дает возможность льготникам бесплатно пользоваться отдельными маршрутами общественного транспорта в соседних субъектах.

Источник: ЗакС.ру
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