В Петербурге планируют увеличить количество льготных маршрутов

ЗакС Санкт-Петербурга в скором времени планирует обратиться к губернатору Александру Беглову с просьбой рассмотреть возможность скорректировать соглашение по перевозке жителей города и Ленинградской области. Текст обращения был утвержден комиссией по промышленной политике ЗакСа 17 мая, сообщил корреспондент ЗАКС.Ру.
Депутаты, в частности, предложили Беглову отнести к таким категориям родных и приемных несовершеннолетних детей из многодетных семей.
Кроме того, в комиссии считают, что необходимо расширить перечень муниципальных автобусных маршрутов в Ленобласти, на которых действуют льготы для пенсионеров и предпенсионеров из Петербурга. В обращении говорится, что в настоящее время таких маршрутов 61, в то время как областным льготникам доступны 282 муниципальных и 83 смежных межрегиональных автобусных, 46 троллейбусных и 42 трамвайных маршрутов в Петербурге.
Документ был поддержан членами комиссии единоглассно. Ожидается, что он будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний ЗакСа.
Напомним, соглашение о перевозке жителей Петербурга и Ленобласти было подписано главами двух регионов 15 декабря 2020 года. Оно дает возможность льготникам бесплатно пользоваться отдельными маршрутами общественного транспорта в соседних субъектах.