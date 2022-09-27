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Питерец.ру » Общество » Александр Бельский посетил мобилизационный центр

Александр Бельский посетил мобилизационный центр

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
ЗАКС
Александр Бельский посетил мобилизационный центр

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, депутат петербургского парламента Константин Чебыкин и руководитель регионального исполкома Народного фронта в Санкт-Петербурге Екатерина Машкова посетили сегодня Мобилизационный центр. Они ознакомились с условиями размещения и подготовки петербургских резервистов, пообщались с командованием и мобилизованными жителями города.
– Мы гордимся, что в Ленинграде, в Санкт-Петербурге есть такие люди как вы. Мы не оставим никого из бойцов без внимания и тогда, когда вы уйдете на выполнение боевой задачи – будем постоянно курировать и оказывать всё возможное содействие. Обязательно будем помогать вашим родным и близким. Город никогда вас не оставит. Спасибо большое вам, ребята, – сказал Александр Бельский, обращаясь к петербургским резервистам.

Отвечая на их вопросы, спикер обещал обратиться в нотариальную палату Санкт-Петербурга для того, чтобы она выделила специалиста, который на месте поможет мобилизованным петербуржцам оформить все необходимые нотариальные документы.

– Также мы услышали и о тех потребностях, которые на сегодняшний момент у вас есть. Постараемся вместе с правительством города оперативно решить их уже на этой неделе и обеспечить вас всем, что нужно для того, чтобы достойно служить Родине, – подчеркнул Александр Бельский.

Председатель городского парламента отметил, что по всем вопросам мобилизованные петербуржцы могут обратиться в приемную регионального отделения Народного фронта, которая в настоящее время работает круглосуточно. Также они могут обратиться непосредственно к депутатам Законодательного Собрания или в призывную комиссию по мобилизации в Санкт-Петербурге, которую возглавляет Губернатор города.

– Сейчас мы готовим первоначальный план мероприятий по всем социальным, бытовым и гуманитарным вопросам. Мы стоим с вами вместе в одном строю. Мы единая команда. Мужики, вы настоящие. Спасибо вам за это. Победа обязательно будет за нами, – подчеркнул депутат Константин Чебыкин, который является членом призывной комиссии по мобилизации.

Напомним, что в среду петербургский парламент планирует рассмотреть инициативу о дополнительных мерах социальной поддержки граждан, призванных в ряды Вооруженных Сил в рамках мобилизации.

Источник: ЗАКС
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