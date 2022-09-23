ента новостей

13:15
Петербургский парламент продолжает работу по приведению городского законодательства в соответствие с федеральным законом о публичной власти
13:07
В Пеетрбурге задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве в отношении двух пенсионерок
13:02
В Приморском районе задержали афериста обманувшего пенсионерку
12:49
В Петербурге раскрыли убийство 19-летней давности
12:40
В Тихвине пенсионерка перевела на счёт афериста почти 70 тысяч рублей
12:22
В Петербурге задержали «охотников» за дорогостоящими смартфонами
11:42
В Ленобласти полиция накрыла нарколабораторию
11:34
Житель Кронштадта подозревается в инцесте
09:03
В Ленобласти фура сбила мужчину - он скончался в больнице
08:13
Туристы довольны Петербургом
08:11
Какие выплаты полагаются мобилизованным
08:10
Готовятся к зимней уборке
00:43
СКА по привычке крупно обыграл «Куньлунь»
18:55
Парламентарии Петербурга и Волгоградской области возложили цветы на Пискаревском кладбище
17:55
СПбГМТУ принял участие в IX Международной конференции «Российское судостроение»
17:50
Роспотребнадзор отметил столетний юбилей
17:46
Археологи СПбГУ обнаружили в Новгороде остатки храмов XII века
17:44
Колясочница Камолинкова раскритиковала Смольный за многолетнее строительство центра для инвалидов
17:00
В Петербург поступили первые трюмные партии какао-бобов
15:52
В Выборге по горячим следам задержали насильника
15:27
Парламенты Петербурга и Волгоградской области заключили соглашение о сотрудничестве
15:09
В Петербурге пенсионерка поверила в рассказ про ДТП и передала аферисту 500 тысяч рублей
14:57
У пенсионерки украли кошелек и расплатились ее картой в нескольких магазинах
14:28
В Ленобласти пенсионер перевел лжебезопасники ВТБ более полумиллиона рублей
14:22
В Ленобласти задержан 16-летний подросток за визиты к пенсионеркам после звонков "о ДТП"
14:11
В Ленобласти задержан 42-летний мужчина за серию поджогов бытовок
14:05
В Петербурге иномарка сбила 16-летнего подростка на самокате
14:00
В Петербурге задержали двух братьев за угон автомобиля
13:55
На Щучьем озере муждчина зарезал охранника
12:29
В Петербурге с поличным задержали карманника
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Политика » Петербургский парламент продолжает работу по приведению городского законодательства в соответствие с федеральным законом о публичной власти

Петербургский парламент продолжает работу по приведению городского законодательства в соответствие с федеральным законом о публичной власти

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗАКС
Петербургский парламент продолжает работу по приведению городского законодательства в соответствие с федеральным законом о публичной власти

Комитет по законодательству в пятницу рассмотрел сразу четыре законопроекта, направленных на приведение нормативно-правовой базы города в соответствие с федеральным законом об общих принципах организации публичной власти в субъектах России.По итогам обсуждения члены комитета рекомендовали Собранию принять в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга в связи с принятием Федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». Документ был внесен от имени руководителей всех фракций петербургского парламента. Большая часть предложенных авторами принципиальных изменений посвящена вопросам деятельности и статуса депутатов, а также организации работы Законодательного Собрания.

Кроме того, комитет решил внести на рассмотрение Собрания законопроект «О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга и о признании утратившими силу отдельных законов Санкт-Петербурга в связи с принятием Федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».

– Большая часть предлагаемых изменений носит юридико-технический характер и направлена на актуализацию отдельных законов Санкт-Петербурга. Таких у нас сейчас двадцать, – отметил председатель комитета Всеволод Беликов.

Также парламентарии поддержали проект Закона «О государственной регистрации нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга в связи с принятием Федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». Проект внесен депутатами Всеволодом Беликовым, Ольгой Герасиной, Павлом Крупником и Денисом Четырбоком. Предлагается установить, что нормативные правовые акты исполнительных органов власти города подлежат государственной регистрации. Для этого должен быть создан специальный реестр.

– Для федеральных органов власти эта практика достаточно известна, но теперь федеральный закон предписывает и нам в обязательном порядке вести такой реестр. Туда не будут включаться правовые акты губернатора и правительства, потому что для них и так определен особый порядок. Речь идет о тех правовых актах, которые принимаются иными органами исполнительной власти. Их достаточно много и регулируют они очень серьезные сферы. Для того чтобы в этих делах был порядок и вводится специальный реестр, – пояснил депутат Денис Четырбок.

Комитет решил внести на рассмотрение Собрания законопроект «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О разграничении полномочий Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и Правительства Санкт-Петербурга в сфере обеспечения межнационального и межконфессионального согласия и о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге». Речь идет о распределении полномочий, направленных на укрепление гражданского единства, сохранение, развитие и изучение русского языка как государственного, сохранение этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории Санкт-Петербурга, а также предупреждение экстремизма и поддержание межнационального и межконфессионального согласия.

Кроме того, сегодня члены комитета поддержали проект Постановления «О законодательной инициативе о принятии Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Депутаты Дмитрий Панов и Денис Четырбок предлагают ввести обязательную идентификацию и аутентификацию граждан при подаче ими обращений в органы государственной власти и местного самоуправления. По мнению авторов это необходимо для предотвращения злоупотреблений анонимных заявителей.

Комитет решил направить на рассмотрение Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ проекты законодательных инициатив «О принятии Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» и «О принятии Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)».

Депутаты сформировали проект повестки дня очередного заседания Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, назначенного на 28 сентября 2022 года.

Источник: ЗАКС
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

16-09-2022, 13:19
Комитет по законодательству поддержал федеральную законодательную инициативу о дополнительных мерах поддержки студентов – доноров
15-09-2022, 13:37
Депутаты предлагают выплачивать компенсации отдельным категориям спасателей
15-09-2022, 15:30
Комиссия поддержала законопроект, который обеспечивает единство кадровой политики Петербурга
30-05-2022, 12:11
Депутаты предложили увеличить зарплаты сотрудникам аппарата мировых судей
12-09-2014, 13:34
В ЗакСе грандиозные планы по изменению законодательства
27-06-2018, 11:42
Работу петербургского метро будут регулировать отдельным законом

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
128
Сегодня, 09:03
В Ленобласти фура сбила мужчину - он скончался в больнице
0
89
Вчера, 14:05
В Петербурге иномарка сбила 16-летнего подростка на самокате
0
110
Вчера, 09:20
В Ленобласти иномарка съехал с проезжей части и врезалась в дерево, водитель погиб
0
144
21-09-2022, 09:17
В Ленобласти внедорожник столкнулся с мопедом
Наверх