Петербургский парламент продолжает работу по приведению городского законодательства в соответствие с федеральным законом о публичной власти

Комитет по законодательству в пятницу рассмотрел сразу четыре законопроекта, направленных на приведение нормативно-правовой базы города в соответствие с федеральным законом об общих принципах организации публичной власти в субъектах России.По итогам обсуждения члены комитета рекомендовали Собранию принять в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга в связи с принятием Федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». Документ был внесен от имени руководителей всех фракций петербургского парламента. Большая часть предложенных авторами принципиальных изменений посвящена вопросам деятельности и статуса депутатов, а также организации работы Законодательного Собрания.

Кроме того, комитет решил внести на рассмотрение Собрания законопроект «О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга и о признании утратившими силу отдельных законов Санкт-Петербурга в связи с принятием Федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».

– Большая часть предлагаемых изменений носит юридико-технический характер и направлена на актуализацию отдельных законов Санкт-Петербурга. Таких у нас сейчас двадцать, – отметил председатель комитета Всеволод Беликов.

Также парламентарии поддержали проект Закона «О государственной регистрации нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга в связи с принятием Федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». Проект внесен депутатами Всеволодом Беликовым, Ольгой Герасиной, Павлом Крупником и Денисом Четырбоком. Предлагается установить, что нормативные правовые акты исполнительных органов власти города подлежат государственной регистрации. Для этого должен быть создан специальный реестр.

– Для федеральных органов власти эта практика достаточно известна, но теперь федеральный закон предписывает и нам в обязательном порядке вести такой реестр. Туда не будут включаться правовые акты губернатора и правительства, потому что для них и так определен особый порядок. Речь идет о тех правовых актах, которые принимаются иными органами исполнительной власти. Их достаточно много и регулируют они очень серьезные сферы. Для того чтобы в этих делах был порядок и вводится специальный реестр, – пояснил депутат Денис Четырбок.

Комитет решил внести на рассмотрение Собрания законопроект «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О разграничении полномочий Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и Правительства Санкт-Петербурга в сфере обеспечения межнационального и межконфессионального согласия и о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге». Речь идет о распределении полномочий, направленных на укрепление гражданского единства, сохранение, развитие и изучение русского языка как государственного, сохранение этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории Санкт-Петербурга, а также предупреждение экстремизма и поддержание межнационального и межконфессионального согласия.

Кроме того, сегодня члены комитета поддержали проект Постановления «О законодательной инициативе о принятии Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Депутаты Дмитрий Панов и Денис Четырбок предлагают ввести обязательную идентификацию и аутентификацию граждан при подаче ими обращений в органы государственной власти и местного самоуправления. По мнению авторов это необходимо для предотвращения злоупотреблений анонимных заявителей.

Комитет решил направить на рассмотрение Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ проекты законодательных инициатив «О принятии Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» и «О принятии Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)».

Депутаты сформировали проект повестки дня очередного заседания Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, назначенного на 28 сентября 2022 года.