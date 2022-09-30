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Александр Бельский: На полях Донбасса Россия защищает собственное будущее

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Опубликовал: Вадик Котов
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ЗАКС
Александр Бельский: На полях Донбасса Россия защищает собственное будущее

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский прокомментировал выступление Президента России Владимира Путина на торжественной церемонии подписания договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России:«Сегодня мы услышали от нашего Президента то, что очень хотели услышать. Донецкая и Луганская народная республики, Херсонская и Запорожская области навсегда входят в состав России. Это выбор людей, которые веками живут на этой земле. Наших братьев по духу, культуре и крови. Выбор, который их заставили сделать киевские власти многолетним насилием и террором.

Мы готовы к переговорам, но никому не позволим убивать мирное население, прямо у наших границ проводить этнические чистки, политику геноцида и сегрегации. Кто бы на самом деле ни стоял за спиной карателей, какие бы цели он ни преследовал. Мы никогда не согласимся жить в мире, который основан на «кулачном праве» – праве сильного и наглого, твердо уверенного в том, что ему позволено решать свои проблемы за счет других.

На полях Донбасса Россия защищает не только доверившихся нам людей, но и собственное будущее. Действительно, сломаемся сейчас, и больше не будет нашей страны. Сегодня пришло время каждому из нас решить, кто он, с кем он, и для чего он живет на этой земле. Я искренне верю в нашу победу. Я знаю, что пока мы вместе, российская история будет продолжаться».

Источник: ЗАКС
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