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В Мариинском дворце открылась фотовыставка в честь 100-летия Кабардино-Балкарской Республики

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
В Мариинском дворце открылась фотовыставка в честь 100-летия Кабардино-Балкарской Республики

В рамках официального визита делегации Парламента Кабардино-Балкарской Республики в Санкт-Петербург в Мариинском дворце открылась фотовыставка. Она посвящена 100-летию образования субъекта Российской Федерации.

С фотовыставкой ознакомился Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский. Он отметил, что экспозиция заработала в Год культурного наследия народов России, объявленного Указом Президента Владимира Путина, подчеркнув значение культурного обмена.

– Всего несколько минут назад нами было подписано новое Соглашение о сотрудничестве между Законодательным Собранием Санкт-Петербурга и Парламентом Кабардино-Балкарской Республики. Хочу сказать, что мы немедленно приступаем к реализации этого документа: эта выставка – тому подтверждение.  Убежден, что она позволит больше узнать о прекрасной земле и тесных связях регионов, пробудит желание посетить эту жемчужину Кавказа, – сказал Александр Бельский.

Председатель Парламента Кабардино-Балкарской Республики Татьяна Егорова подчеркнула значимость сотрудничества между Петербургом и Кабардино-Балкарской Республикой.

– Мы хотим сохранять, укреплять и расширять взаимодействие в интересах жителей наших регионов, фотовыставка даёт возможность рассказать не только о наших достижениях, но и о тех связующих нитях, которые становятся только прочнее со временем, – сказала Татьяна Егорова.    

Экспозиция насчитывает 60 фотографий, отражающих основные вехи развития региона. Среди них материалы архивных фондов, в частности,  представлена копия Постановления об образовании Кабардино-Балкарской автономной области, подписанного Председателем ВЦИК РСФСР Михаилом Калининым 16 января 1922 года.

Источник: ЗАКС
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