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Питерец.ру » Общество » Александр Бельский почтил память жертв блокады Ленинграда

Александр Бельский почтил память жертв блокады Ленинграда

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
Александр Бельский почтил память жертв блокады Ленинграда 

8 сентября, в День памяти жертв блокады Ленинграда, на Пискарёвском мемориальном кладбище состоялась торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов к монументу «Мать-Родина». В мероприятии приняли участие Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский, Полномочный представитель Президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, Губернатор Александр Беглов, петербургские парламентарии, депутаты Госдумы, члены правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Александр Бельский и Александр Беглов пообщались с жителями блокадного Ленинграда, которые приехали из Донецкой Народной Республики.

– Сегодня мы вспоминаем тех, кто погиб в осаждённом городе, и кто защищал Ленинград, каждый день приближая Великую Победу. Память о подвиге фронтовиков, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда навсегда останется в наших сердцах. Сейчас в Петербурге проживают более 50 тысяч человек, на чью долю выпало жить и оборонять малую родину. Среди них – 1600 защитников. Низкий поклон каждому ленинградцу, пережившему это страшное испытание, – прокомментировал Александр Бельский.

Пискарёвский мемориал – самое большое массовое захоронение в мире. Зимой 1941-1942 годов Пискарёвка стала основным местом погребения защитников и жителей блокадного Ленинграда. Здесь покоятся более 490 тысяч человек, имена свыше половины из них до сих пор не установлены.

Напомним, 8 сентября 1941 года немецкие, финские и союзные им войска замкнули кольцо вокруг Ленинграда. Город находился в осаде 900 дней и ночей. Люди гибли от холода и голода, постоянных бомбёжек. Петербуржцы с особым почтением и заботой относятся к тем, кто жил в условиях военной осады и защищал Ленинград. Дату начала этих трагических событий принято считать Днем памяти жертв блокады Ленинграда. 

Источник: ЗАКС
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