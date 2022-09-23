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Питерец.ру » Общество » Какие выплаты полагаются мобилизованным

Какие выплаты полагаются мобилизованным

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
mil.ru
Какие меры поддержки мобилизованным гражданам будут действовать в Ленобласти?

«Питерец.ру» сообщает, что власти Ленобласти обсуждают меры поддержки, которые будут применяться в отношении мобилизованных граждан. О конкретных выплатах рассказал губернатор Дрозденко.

Раненым гражданам выплатят от 500 тыс. до 1 млн руб. Все зависит от тяжести полученного ранения. Еще мобилизованные смогут сохранить свою работу. Этим людям также полагается компенсация в размере 1 МРОТ.

Обсуждаются также различные льготы для семей. Это предоставление мест в детсадах, квоты при поступлении в колледжи, училища и вузы. Возможно предоставление льгот на оплату ЖКХ.

Обсуждение мер поддержки продолжается. Людям, которые будут мобилизованы для участия в военной операции, необходима помощь от государства. Власти намерены ее оказать.

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