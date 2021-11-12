ента новостей

09:38
На медпомощь выделили больше
09:00
Общепит поддержат
19:31
В Ленобласти увековечили память лётчиков Росгвардии
19:29
Разводку Ладожского моста перенесли на сутки по погодным условиям
10:41
В Петербурге аферисты выманили у преподавателя СПбГУ около 300 тысяч рублей
10:35
В Петербурге задержала двух мужчин, обманувших пенсионера
10:31
Начиная с 12 ноября съезжать с КАД на проспект Энгельса и Новоприозерское шоссе придётся на 800 метров раньше
10:29
Тик-токеры прошли очередные испытания в рамках 3 сезона патриотического реалити-шоу «Пережить, чтобы помнить»
08:48
Бизнес начинает адаптироваться
08:21
Путин не хочет терять рейтинг
08:01
Кто будет отвечать за отказ от вакцинации?
18:11
Лучшие любительские театральные коллективы наградили в Петербурге
18:08
На Васильевском острове Санкт-Петербурга отреставрируют дом Чубакова
18:05
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке теплохода «Меритус» и теплохода «Маринус»
10:25
Биткоин рекордно взлетел
09:58
Назначили нового главу комитета
09:14
Этот продукт блокирует коронавирус
16:09
Открытие «Катка у моря»
16:02
XVII «Городской молодежный день донора» стартует в Санкт-Петербурге
16:00
В Ленобласти трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь
10:38
В Ленобласти сосед по палате оставил пенсионера без 7 тысяч рублей
10:33
Как правильно питаться в ноябре?
10:29
В Ленобласти иномарка сбила школьницу
10:22
В Петербурге ликвидирован подпольный цех по производству алкоголя
09:58
Привились в нерабочие дни
09:02
Активисты требуют отменить QR-коды
00:08
Ничья с «Уралом» не помешала «Зениту» сохранить лидерство в чемпионате России по футболу
14:37
В Ленобалсти иномарка улетела в кювет
13:09
Смерть беременной женщины вызывает споры о запрете абортов в Польше
12:49
Смертельное ДТП на Приморском шоссе
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » Общепит поддержат

Общепит поддержат

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
Правительство выделит деньги на поддержку общепита

«Питерец.ру» сообщает, что власти Северной столицы намерены оказать финансовую поддержку предприятиям сферы общепита. Речь идет о дополнительном финансировании в размере 35,5 млн руб.

Выделенные деньги предназначены для фудкортов и фудплейсов, закрытых по причине ограничений, вызванных пандемией. Это будут субсидии, которые поступят из резервного фонда городского правительства. Для получения финансовой поддержки необходимо обращаться в комитет по труду и занятости. Деньги пойдут на выплаты зарплат работникам, а также на выполнение необходимых отчислений. Курировать этот вопрос будет заместитель губернатора Владимир Княгинин.

Естественно, предприятиям необходимо оказывать поддержку. Они ведь приостановили работу не по своей инициативе. Поэтому власти должны компенсировать объективные потери. Хорошо, что хоть какие-то программы начинают работать.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

4-11-2021, 09:39
Что с поддержкой?
27-11-2018, 06:17
Инвестиции в бизнес
26-08-2021, 08:59
Пенсионеры остались довольны
6-11-2021, 10:56
Долгожителей поддержат деньгами
13-12-2016, 09:47
Поддержка экспортеров
23-04-2020, 10:37
Беглов попросил денег

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
187
9-11-2021, 10:29
В Ленобласти иномарка сбила школьницу
0
193
8-11-2021, 14:37
В Ленобалсти иномарка улетела в кювет
0
181
8-11-2021, 12:49
Смертельное ДТП на Приморском шоссе
0
158
8-11-2021, 12:08
В Петербурге в ДТП пострадали четыре человека, в том числе двое детей
Наверх