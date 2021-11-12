Общепит поддержат

«Питерец.ру» сообщает, что власти Северной столицы намерены оказать финансовую поддержку предприятиям сферы общепита. Речь идет о дополнительном финансировании в размере 35,5 млн руб.

Выделенные деньги предназначены для фудкортов и фудплейсов, закрытых по причине ограничений, вызванных пандемией. Это будут субсидии, которые поступят из резервного фонда городского правительства. Для получения финансовой поддержки необходимо обращаться в комитет по труду и занятости. Деньги пойдут на выплаты зарплат работникам, а также на выполнение необходимых отчислений. Курировать этот вопрос будет заместитель губернатора Владимир Княгинин.

Естественно, предприятиям необходимо оказывать поддержку. Они ведь приостановили работу не по своей инициативе. Поэтому власти должны компенсировать объективные потери. Хорошо, что хоть какие-то программы начинают работать.