Долгожителей поддержат деньгами

«Питерец.ру» сообщает, что в 2022 году власти Северной столицы хотят использовать дополнительные 12 млрд руб. для социальной поддержки населения. Соответствующие поправки к бюджету уже подготовлены. Эта инициатива будет рассмотрена во время второго чтения. Поправка предложена губернатором Александром Бегловым.

Согласно данному документу, будут выделяться специальные выплаты долгожителям. На это будет уходить более 500 млн руб. в год. Люди, достигшие возраста 90 лет, получат по 15000 руб., 95-летние – по 20000 руб. Петербуржцы, отметившие 100-летний юбилей, смогут рассчитывать на выплату в 25000 руб. Эти меры поддержки должны будут действовать каждый год.

Таким способом власти желают выразить свою признательность долгожителям Петербурга. Этих людей немного, но они достойны поддержки и уважения. Инициатива губернатора, скорее всего, будет поддержана.