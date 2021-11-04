Что с поддержкой?

Вынужденный простой в начале ноября необходимо компенсировать. Только вот кто будет это делать? Проще же заявить о выходных днях с сохранением заработной платы. В подобных заявлениях ответственности никакой.

Как же теперь будет выживать бизнес? На какие меры поддержки можно будет рассчитывать? Юристы говорят, что в январе и декабре предприниматели смогут получать кредиты на льготных условиях – под 3% годовых. Для этого необходимо подать заявление в ФНС до 15 декабря. Причем сделать это можно в дистанционном формате.

Еще предусмотрены гранты в размере одного МРОТ для представителей малого и среднего бизнеса. Такая мера позволит немного компенсировать потери. Для получения выплаты необходимо сохранить штат до 90%. Эти деньги можно будет ждать с 15 ноября. Еще можно будет ожидать снижение выплат по кредитам и получение субсидий.

«Питерец.ру» отмечает, что пока какие-то вещи остаются предположениями. Посмотрим, что из мер поддержки окажется реальным механизмом.