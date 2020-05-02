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Питерец.ру » Общество » Выплаты для самозанятых

Выплаты для самозанятых

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
baltinfo.ru
В Ленобласти самозанятым выплатят денежную компенсацию

«Питерец.ру» сообщает, что власти Ленобласти приняли решение поддержать самозятых граждан региона. Речь идет о тех людях, у которых есть дети. Данная категория граждан получит по 5 тыс. руб. за каждого ребенка. Необходимый для этого документ подписал губернатор Дрозденко.

Такая поддержка обусловлена ситуацией с распространением коронавирусной инфекции. Многие люди оказались в сложном положении, вызванном введенными ограничениями. Потому в Ленобласти решили ввести эту единовременную выплату.

Ранее в стране прошли виртуальные митинги, участники которых требовали от властей назначить выплаты всем пострадавшим от пандемии коронавируса. Однако такие выплаты для всех вводить не собираются.

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