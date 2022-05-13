Раненым – выплаты

«Питерец.ру» сообщает, что жители Северной столицы, которые получили травмы в ходе спецоперации на Донбассе, получат денежную компенсацию. Это будет материальная помощь для тех, кто оказался ранен. Соответствующее распоряжение дал глава города Александр Белов.

Речь идет о выплатах в размере 1 млн, 750 тыс. и 500 тыс. руб. За ранения, приведшие к получении 1 группы инвалидности, человек получит 1 млн руб. За травмы 2 и 3 группы инвалидности военные получат по 750 тыс. руб. Если обошлось без инвалидности, раненый петербуржец получит 500 тыс. руб. Такая материальная помощь предоставляется единовременно.

Напоминаем, что российские военные осуществляют спецоперацию в поддержку граждан ЛНР и ДНР. В ней принимают участие и граждане Петербурга. К сожалению, не обходится без ранений, некоторые из которых становятся особенно серьезными.