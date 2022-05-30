Работы юных художников украсят город к 350-летию Петра Первого

В Мариинском дворце прошла церемония награждения победителей V межрегионального архитектурно-художественного конкурса «Праздничный Петербург», посвященного Дню города и 350-летию со дня рождения Петра Первого.

На творческое состязание, проходившее в марте 2022 года на площадке Детской школы искусств Красносельского района, школьники и студенты образовательных учреждений среднего профессионального образования представили работы на тему «Люблю тебя, Петра творенье!», изобразив российского императора как государственного деятеля, основателя новой российской столицы, моряка и строителя.

Лауреатами конкурса стали 27 человек. Им вручили дипломы в номинациях «Живопись» и «Графика», а работы переданы в Городской центр рекламы и праздничного оформления для размещения на плакатах, постерах и баннерах к празднованию 350-летия со дня рождения Петра Первого. Кроме того, специальные дипломы жюри «За яркое отражение темы» получили 9 художников, рисунки которых отобрали для создания тематического анимационного фильма.

– Блестящая идея – использовать работы в праздничном оформлении Петербурга. Вашими глазами удалось увидеть, осмыслить то самое яркое и эмоциональное, что есть в нашем городе, и отобразить это в рисунках. Вы показали любовь к нашему великому городу, – сказал в обращении к учащимся депутат Алексей Далматов.

Благодарностями Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга были награждены члены оргкомитета конкурса, представители Городского центра рекламы и праздничного оформления, руководство и преподаватели Детской школы искусств Красносельского района.

Идея использовать детские художественные работы для оформления городских улиц и зданий в дни праздников и памятных дат появилась в 2020 году.