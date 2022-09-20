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Питерец.ру » Общество » ХXVI Слёт юных моряков

ХXVI Слёт юных моряков

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Опубликовал: Вадик Котов
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23 команды из Санкт-Петербурга и команда из Ярославля, заявились на  Слёт в этом году

23 команды из Санкт-Петербурга и команда из Ярославля, заявились на  Слёт в этом году – всего почти 200 юношей и девушек трёх возрастных групп от 14 до 19 лет и команды в возрастной группе «Юнга». Слёт организован Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

В течение четырех дней команды из детских морских центров, клубов юных моряков, специализированных морских классов общеобразовательных школ Санкт-Петербурга, а также команды профессиональных образовательных учреждений и университетов морского профиля соревновались в своих возрастных группах.

После торжественной церемонии открытия Слёта, состоявшейся на площадке Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина, юные моряки выехали в Загородный центр детско-юношеского творчества «Зеркальный», находящийся на берегу лесного озера в Выборгском районе ЛО. Здесь прошли соревнования по морскому многоборью, включающему в себя бег, плавание, стрельбу, а также гребную и парусную гонки. Кроме того, программа соревнований включала в себя перетягивание каната, силовую гимнастику, участники Слёта проявили себя и в прикладных видах морской подготовки: такелаж, визуальная, выброска, устройство шлюпки, вооружение парусом. Ярким событием Слёта стала викторина по истории флота и творческий конкурс. Как и положено в экипаже, каждый участник стремился максимально раскрыть свой потенциал, понимая, что из личного вклада каждого складывается общий результат команды.

В честной и бескомпромиссной борьбе участников соревнований высокой судейской коллегии под руководством заслуженного судьи Евгения Владимировича Анищенко предстояло определить сильнейших. 19 сентября в киноконцертном зале ЗЦ ДЮТ «Зеркальный», прошла запоминающаяся церемония подведения итогов Слёта и награждения. Обладателем трех медалей в личном зачете в этом году стал Щелканов Андрей из команды «Сенявинец» Морской технической академии имени адмирала Д.Н. Сенявина.

Участников, призёров и победителей Слёта приехали поздравить: заместитель Главнокомандующего ВМФ Павлов В.В.,  председатель Совета Героев СПб и Ленинградской области, Герой РФ, генерал-майор Фоменко Г. Д., ответственный секретарь Морского Совета Татьяна Чекалова.

Высокие гости вручили награды, дипломы и кубки победителям соревнований, а также сделали фотографии на память. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин отметил что, независимо от качества завоеванных медалей, все участники Слёта юных моряков получили главную награду одну на всех - дружбу. С каждым годом уровень подготовки команд растет, расширяется география участников Слёта. И это значит, что идея морского служения находит всё больше сторонников в подрастающих поколениях, а дух морского братства и морские традиции становятся прочной основой для воспитания достойной смены для Российского флота, подвел итог председатель организационного комитета Виктор Никитин.

 

Спортивные итоги Слёта:

Третье место в общекомандном зачете заняли команды:

«Навигатор-285» Государственного бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 285;

Государственного бюджетного образовательного учреждения "Морская школа" Московского района Санкт-Петербурга;

КЮМ «Адмиралтеец» Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр «Адмиралтейский»»

Второе«Юнфлот-Морской Десант» подросткового-молодежный клуб Вдохновение Санкт-Петербургского бюджетного учреждения «Центр «Адмиралтейский»»;

"Каттегат" Санкт-Петербургского государственного автономного профессионального учреждения Морская техническая академия им адмирала  Д.Н. Сенявина

Победителями Слета стали команды:

«Тайфун» Государственного бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 290;

«Навигатор-290» Государственного бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 290;

Морского клуба «Юнга»  Городского дворца творчества юных(в первой возрастной группе);

«Кронкадет» Кронштадтского морского кадетского военного корпуса;

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Ярославский детский морской центр имени адмирала Ф.Ф. Ушакова»;

Колледжа Государственного Университета морского и речного флота имени  адмирала  С.О. Макарова;

«Сенявинец» Санкт-Петербургского государственного автономного профессионального учреждения Морская техническая академия им адмирала  Д.Н. Сенявина.

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