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Питерец.ру » Культура » Победителей конкурса детского рисунка «Моя Россия» наградили

Победителей конкурса детского рисунка «Моя Россия» наградили

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
В Мариинском дворце сегодня чествовали победителей IV Международного конкурса детского рисунка «Моя Россия».

В Мариинском дворце сегодня чествовали победителей IV Международного конкурса детского рисунка «Моя Россия».

Тема творческого состязания была посвящена традициям разных национальностей и народностей страны и приурочена к объявленному Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Для участия в конкурсе свои работы направили около 28 тысяч детей и подростков из более чем 600 городов и населенных пунктов нашей страны. В итоговый шорт-лист попали 89 кандидатов.

Приветствие от имени спикера петербургского парламента Александра Бельского собравшимся зачитала заместитель Председателя Законодательного Собрания Марина Шишкина.

– Такие проекты не только помогают выявлять талантливых детей и развивать их творческий потенциал, но и прививают молодому поколению любовь к Отечеству, дают представление о богатстве и многообразии его культуры. Юные художники осознают необходимость трепетного отношения к традициям нашей страны и уважения к прошлому, понимают, какое значение имеет сегодня единство, – говорится в приветственном слове.

Благодарность Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга была вручена художественному руководителю фонда «Петербургское наследие и перспектива», автору конкурсного проекта Галине Ефимовой. Ряд финалистов также наградили Благодарностями, Специальными призами Законодательного Собрания, дипломами и подарками. Кроме того, двух конкурсанток призом отметила депутат, Почетный гражданин Санкт-Петербурга Любовь Егорова.

Инициатором конкурса «Моя Россия» в 2019 году стал фонд «Петербургское наследие и перспектива». Он получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив, Российской академии художеств, руководителей российских регионов, известных артистов страны. Его цель – выявление талантливой молодежи, сохранение и развитие системы художественного образования в России.

В состав конкурсного жюри вошли заслуженные учителя РФ, ученые, преподаватели художественных учебных заведений и члены Санкт-Петербургского Союза художников.

Источник: ЗАКС
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