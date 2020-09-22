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Питерец.ру » Общество » В Петербурге прошел Слет юных моряков

В Петербурге прошел Слет юных моряков

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
18 команд из Санкт-Петербурга, приняли участие в Слете в этом году – всего более 160 человек.

18 команд из Санкт-Петербурга, приняли участие в Слете в этом году – всего более 160 человек. Слет организован Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

В течение четырех дней команды из детских морских центров, клубов юных моряков, специализированных морских классов общеобразовательных школ Санкт-Петербурга, а также команды профессиональных училищ и университетов соревновались в своих возрастных группах.

 После торжественной церемонии открытия Слета начались соревнования по морскому многоборью, прикладным видам морской подготовки, конкурсам и пр. Каждый участник стремился выложиться на все 100%, так как личные достижения по итогам складываются в «копилку» команды.

21 сентября утром  команды отправились в яхт-клуб Санкт-Петербурга на финальные гонки под парусом, которые прошли в сложнейших погодных условиях акватории Финского залива. Команды, не участвовавшие в финальных гонках, приняли участие в мастер-классах и посетили историческую судоверфь «Полтава». После возвращения, в актовом зале Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина, началась церемония подведения итогов Слета и награждения.

Участников, призеров и победителей Слета приехали поздравить  представители органов исполнительной власти, общественных и спортивных организаций. Первый заместитель председателя Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Богдан Заставный и ответственный секретарь Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга Татьяна Чекалова вручили награды и дипломы победителям Слета.

Виктор Никитин, председатель организационного комитета Слета, директор Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина, отметил, что с каждым годом уровень подготовки команд растет, и расширяется география участников. А это значит, что многие ребята в будущем пополнят ряды морских образовательных учреждений и Российский флот получит новых специалистов, влюбленными в свое дело.

Победителями Слета стали команды:

«Шанс» государственного бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 84 им. П.А. Покрышева Петроградского района;

Клуб юных моряков «Навигатор» государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Дом детского творчества Красносельского района;

Клуб юных моряков «Адмиралтеец» бюджетного образовательного учреждения Санкт-Петербургский «Центр Адмиралтейский»;

Колледжа Государственного Университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова;

«Балтиец» Санкт-Петербургского государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Морской технический колледж имени адмирал Д.Н. Сенявина»

Источник: Комитет по молодежной политике
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