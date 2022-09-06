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Питерец.ру » Общество » Меньше пользуются наличными

Меньше пользуются наличными

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
tvspb.ru
Петербуржцы стали реже расплачиваться наличными

«Питерец.ру» отмечает, что жители Северной столицы стали меньше пользоваться наличными деньгами. Для оплаты покупок петербуржцы предпочитают карточки. Об этом можно судить на основании отчета Центробанка.

Так во 2-м квартале 2022 года в Северной столице было 24,7 млн снятий наличных денег из банкоматов. Это на 17,5% меньше, нежели в этот же период прошлого года. При этом платежных операций с безналичной оплатой прошло 740 млн. Здесь наблюдается повышение на 8,5%.

На каждого петербуржца приходится по 3 банковских карты. Всего таковых насчитается более 18 млн. В прошлом году карт было на 13% меньше. Так что тенденция постепенного отхода от наличных четко прослеживается. Рассчитываться картами во многих случаях удобнее. К тому же отсутствует необходимость носить с собой мелочь.

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