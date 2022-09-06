Меньше пользуются наличными

«Питерец.ру» отмечает, что жители Северной столицы стали меньше пользоваться наличными деньгами. Для оплаты покупок петербуржцы предпочитают карточки. Об этом можно судить на основании отчета Центробанка.

Так во 2-м квартале 2022 года в Северной столице было 24,7 млн снятий наличных денег из банкоматов. Это на 17,5% меньше, нежели в этот же период прошлого года. При этом платежных операций с безналичной оплатой прошло 740 млн. Здесь наблюдается повышение на 8,5%.

На каждого петербуржца приходится по 3 банковских карты. Всего таковых насчитается более 18 млн. В прошлом году карт было на 13% меньше. Так что тенденция постепенного отхода от наличных четко прослеживается. Рассчитываться картами во многих случаях удобнее. К тому же отсутствует необходимость носить с собой мелочь.