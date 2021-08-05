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Питерец.ру » Экономика » Наличные бывают тоже нужны

Наличные бывают тоже нужны

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
В метро нельзя было оплатить проезд наличными

Сегодня все меньше людей начинает пользоваться наличными деньгами. Банковские карты настолько прочно вошли в нашу жизнь, что буквально вытеснили привычные купюры и монеты. Однако не все так просто, поскольку картой получится рассчитаться не всегда.

«Питерец.ру» сообщает, что сегодня утром пассажиры петербургского метро не смогли оплачивать проезд с помощью карт. Произошел какой-то сбой в системе, из-за чего работу оборудования по приему карт пришлось временно остановить.

В итоге люди смогли оплатить поездку только наличными. Специалисты метро занимаются устранением причины, повлекшей за собой сбой. Когда проблема будет решена, пассажиры снова могут пользоваться картами во время поездок.

Этот случай еще раз показывает, что полностью переходить на банковские карты не стоит. У вас должна быть какая-то часть наличных денег, ведь от программных сбоев никто не застрахован. Карты практичны, удобны, но они становятся бесполезны, когда не работает оборудование для их приема.

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