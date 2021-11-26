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Питерец.ру » Экономика » Подделок стало меньше

Подделок стало меньше

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Количество поддельных купюр сократилось

Люди зарабатывают деньги разными способами. Кто-то занимается бизнесом, другой стремится найти хорошую работу по найму. Однако находятся «умельцы», которые решают проблему заработка других способом. Они просто изготавливают купюры и тем самым улучшают свое благосостояние. Перспективы быть наказанными некоторых даже не пугают.

При этом борьба с фальшивомонетчиками ведется активная. Правоохранительным органам удалось добиться в этой сфере определенных результатов. В итоге число подделок сократилось.

«Питерец.ру» сообщает, что в третьем квартале текущего года в СЗФО обнаружено 1454 поддельных банкноты. Это на 29% меньше, чем в прошлом периоде. Фальшивки были найдены и в Петербурге. Это 94 купюры по 2000 рублей, 8 по 500 рублей, 2 по 200 рублей и 1 на 100 рублей. Подделывают и иностранные банкноты. За этот же период в Северной столице было найдено 60 таких купюр, что на 13% меньше, нежели раньше.

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