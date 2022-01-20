Пластиковые карты исчезнут?

Люди практически не пользуются наличными. По крайней мере, обращение бумажных денег значительно снизилось. Такой способ расчетов использует лишь малая часть граждан. Неотъемлемой частью нашей действительности стали пластиковые карты. Граждане активно пользуются кредитками и дебитовками различных банков.

Однако даже пластик постепенно отходит на задний план. Такие карты начинают вытесняться виртуальными. Аналитики утверждают, что уже в этом году владельцев виртуальных носителей станет столько же, как держателей пластиковых карт. Еще через пару лет пластиковых кредиток будет гораздо меньше. Эта тенденция продолжится, и через несколько лет пластиковые кредитные карты останутся лишь у 15% людей.

«Питерец.ру» считает, что такое развитие сюжета кажется вполне логичным. Виртуальные носители легко заменяют традиционные кредитки. Рассчитываться ими можно с помощью смартфона. Так что нужда в традиционном пластике отпадает. При этом пластиковые дебитовки продолжат оставаться актуальными, ведь по таким картам многие получают зарплату.