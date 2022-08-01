Занимают меньше

Людям далеко не всегда хватает средств. Поэтому нередки случаи, когда приходится одалживать деньги у кого-то. Это могут быть родственники, знакомые, коллеги по работе. В каких-то случаях граждане прибегают к помощи банков.

«Питерец.ру» сообщает, что в последнее время петербуржцы стали занимать реже. Они по-прежнему прибегают к чьей-то финансовой помощи. Но здесь наблюдается нисходящая динамика.

60% опрошенных заявили, что вообще не берут деньги в долг.12% петербуржцев обращаются для этого к родственникам. 4% занимают у друзей и знакомых, 2% – у коллег. 20% обращаются в банк для получения кредита.

В среднем жители Северной столицы одалживают родственникам, друзьям и коллегам 15, 10,8 и 5,6 тыс. руб. соответственно. 44% опрошенных вообще не дают в долг.