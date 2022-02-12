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Питерец.ру » Экономика » Зачем ограничивать наличные?

Зачем ограничивать наличные?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Власти хотят ограничить оборот наличных денег

«Питерец.ру» сообщает, что депутаты должны рассмотреть законопроект, предполагающий ограничение на расчет наличными. При этом полный запрет не предполагается. Физические деньги по-прежнему останутся в обороте. Но введут максимально допустимые суммы для расчетов наличными.

Например, за лом цветмета нельзя будет заплатить наличными более 120 тыс. рублей. Для лома чермета этот максимум составит 10 тыс. рублей. При больших суммах оплата должна происходить с помощью банковских карт.

Эксперты отмечают, что ФНС и Центробанк продолжают «воевать» против наличных. Поэтому предпринимаются серьезные усилия для развития безналичных платежей. Такие расчеты гораздо проще контролировать. Это повысит прозрачность расчетов и снизит расходы на инкассацию. В будущем ограничения по использованию наличных будут распространяться на различные сферы.

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