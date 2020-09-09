Карты стали выдавать реже

«Питерец.ру» сообщает, что банки стали выдавать меньше карт. В итоге их количество снизилось на 4,5 млн. Подобная картина была 5 лет назад. Тогда под влиянием кризиса число карт сократилось на 4 млн.

В этом году снижение обусловлено двумя факторами. Во-первых, банки ужесточили требования к выдаче «кредиток». Это обусловлено кризисом на фоне пандемии коронавируса. Во-вторых, на рынке наблюдается перенасыщение картами. Обычно люди в основном имеют по три карты. Потому банки стараются выдавать свои продукты тем клиентам, которые будут этими картами пользоваться.

При этом банковские карты по-прежнему остаются популярными среди российских граждан. Отказываться от «пластика» люди не собираются.