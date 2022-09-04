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Питерец.ру » Общество » Александр Бельский поздравил колпинцев с 300-летием города

Александр Бельский поздравил колпинцев с 300-летием города

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
Александр Бельский поздравил колпинцев с 300-летием города

Сегодня, 4 сентября, Колпино отмечает 300-летний юбилей. Торжественные мероприятия начались с возложения цветов к стеле «Колпино – город воинской славы» в сквере Героев – Ижорцев. С приветственным словом к колпинцам обратился Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.

– Имя этого города овеяно славой, золотыми буквами у кремлёвских стен вписано в историю нашей страны. Колпино – город защитник. Все мы помним, какой вклад внесли его жители в освобождение Ленинграда от блокады. Здесь живут особенные люди - добрые, радушные труженики. Всех жителей поздравляю с 300-летием этого прекрасного города. Желаю процветания, развития и реализации самых амбициозных планов, – сказал спикер петербургского парламента.

Поздравила горожан и гостей города глава Колпинского района Юлия Логвиненко.

– Здесь сосредоточено большое количество промышленных предприятий, много спортивных учреждений, развитая сеть организаций культуры и искусства. Немало талантливых людей родила колпинская земля. Пусть наш город хорошеет и расцветает, сохраняя историю славных побед и достижений, – отметила она.

Депутат Госдумы Михаил Романов передал приветствие от Председателя Вячеслава Володина. К поздравлениям присоединились петербургские депутаты Олег Милюта,  Елена Киселёва, Всеволод Беликов, вице-губернатор города Анатолий Повелий.

Мероприятия в честь юбилея Колпино продолжила масштабная развлекательная программа, которая включила в себя 3D Mapping-шоу и водно-пиротехническое представление.

Источник: ЗАКС
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