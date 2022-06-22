На Пискаревском кладбище почтили память погибших жителей и защитников Ленинграда

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский принял участие в торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище.

Память павших солдат Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда также почтили Полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном Федеральном округе Александр Гуцан, Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, Командующий войсками Западного военного округа, генерал-полковник Александр Журавлев, Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России адмирал Николай Евменов, депутаты Государственной Думы РФ, Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и парламента Ленинградской области, судьи Конституционного суда РФ, представители парламентских делегаций Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ, жители города.

Возложение цветов продолжилось у Аллеи памяти, где открылась выставка «Наши павшие как часовые» – напоминание о героях Отечества, чьи имена носят школы Северной столицы.

Минута молчания начнется в 12.15 по московскому времени – это точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении Германии на Советский Союз.