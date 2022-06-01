Дворцовый сад открылся для детей, горожан и гостей города

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский принял участие в торжественном открытии Дворцового сада. На мероприятие в честь Международного Дня защиты детей пригласили воспитанников оздоровительного лагеря «Маленькая страна». Спикер парламента поздравил ребят с праздником и отметил значение семейного воспитания.

– Самое главное, чтобы дети чувствовали себя защищенными в своей семье. А наша задача – принимать законы, которые будут оберегать их и создавать условия для развития. Сегодня мы решили сделать подарок вам, наши юные жители. Мы хотим показать вам сердце Мариинского дворца. Надеюсь, прогулки по саду станут хорошей традицией для всех жителей и гостей города, – сказал Александр Бельский.

Историк садового искусства, председатель Совета по ландшафтной архитектуре Санкт-Петербургского Союза архитекторов Андрей Рейман рассказал об истории возникновения Дворцового сада. Первые упоминания относятся к XVIII веку. При графе Иване Чернышове здесь работал английский садовый мастер Джон Эвисон, создавший большой пейзажный сад. В 1840-е годы, когда дворец был перестроен, архитектор Андрей Штакеншнейдер привлекает для работ немецкого садового мастера Питера Бука, известного своими работами на Елагином острове.

– Сад Мариинского дворца пережил все этапы русского садового искусства. Во времена великой княгини Марии Николаевны здесь создается сложная композиция. Планировка была рассчитана на камерную атмосферу жизни. В дальнейшем, когда дворец передали Государственному совету, снова происходит трансформация – расширяется зал заседаний, а сад получает иное архитектурно-планировочное решение. Появляется фонтан, новые насаждения. Когда-то камерный, закрытый, сад сегодня стал доступным для нас с вами. Поздравляю вас с этим событием! – отметил он.

Добавим, сад Мариинского дворца открыли для свободного посещения впервые за 178 лет. Первые посетители уже смогли увидеть его в эти выходные. Попасть сюда можно по выходным дням с 11:00 до 19:00.