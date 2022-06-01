Дворцовый сад открылся для детей, горожан и гостей города

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский принял участие в торжественном открытии Дворцового сада. На мероприятие в честь Международного Дня защиты детей пригласили воспитанников оздоровительного лагеря «Маленькая страна». Спикер парламента поздравил ребят с праздником и отметил значение семейного воспитания.
Историк садового искусства, председатель Совета по ландшафтной архитектуре Санкт-Петербургского Союза архитекторов Андрей Рейман рассказал об истории возникновения Дворцового сада. Первые упоминания относятся к XVIII веку. При графе Иване Чернышове здесь работал английский садовый мастер Джон Эвисон, создавший большой пейзажный сад. В 1840-е годы, когда дворец был перестроен, архитектор Андрей Штакеншнейдер привлекает для работ немецкого садового мастера Питера Бука, известного своими работами на Елагином острове.
Добавим, сад Мариинского дворца открыли для свободного посещения впервые за 178 лет. Первые посетители уже смогли увидеть его в эти выходные. Попасть сюда можно по выходным дням с 11:00 до 19:00.