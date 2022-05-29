Александр Бельский поздравил гостей концерта «Классика на Дворцовой»

На Дворцовой площади состоялся десятый, юбилейный традиционный гала-концерт «Классика на Дворцовой», приуроченный ко Дню города. Собравшихся поздравили с праздником Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский и вице-губернатор СПб Борис Пиотровский.

- Это прекрасная традиция нашего города, поддерживающая его славу культурной столицы России уже десять лет. Каждый год на главной площади Петербурга звучат прекрасные классические произведения великих композиторов, и так будет всегда в майские дни. Желаю всем петербуржцам здоровья, счастья, благополучия! - сказал спикер петербургского парламента.

Под открытым небом выступили мировые звезды оперного искусства, исполнившие знаменитые арии из творений великих композиторов.