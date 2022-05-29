ента новостей

00:18
Александр Бельский поздравил гостей концерта «Классика на Дворцовой»
22:25
Депутаты петербургского парламента поздравили пограничников в Сестрорецке
12:32
Детские дни в «Открытом городе»
10:25
Решение по газу оказалось ключевым
10:02
Чем опасно недосыпание?
09:22
Держим курс на Латинскую Америку
19:11
В Петербурге задержали мужчину, который похитил мошенническим путем имущество умершего
19:07
В Колпино полицейские обнаружили у гражданина целый арсенал оружия
19:03
В Петербурге конфликт из-за парковки закончился стрельбой
18:55
Ректор СПбГМТУ награжден премией Правительства Санкт-Петербурга
18:52
В Кудрово неизвестный выстрелил в 12-летнего мальчика
18:48
Петербуржцы назвали губернатора «чудом-юдом» после казуса на Дне города
16:14
В Петербурге для воспитанников Суворовского училища прозвенел последний звонок
11:05
В Ленобласти мигрант пять раз ударил ножом подростка
10:58
В Санкт-Петербурге наградили врачей, оказавших помощь раненым в ходе спецоперации на Украине росгвардейцам
10:57
Смольный отправил волонтеров разбираться с недочетами транспортной реформы
10:00
Глава ДНР посетит ПМЭФ
09:18
Петербургу 319 лет!
08:35
Что будет с Шевчуком?
00:07
Баскетбольный «Зенит» эффектно сократил отставание в финальной серии с ЦСКА
18:40
В Музее Набокова СПбГУ откроется выставка «Ре — форма»
16:41
Концепция рекультивации «Горской» будет разработана с учетом экологических факторов
15:45
Выставка «Читающий Ленинград»
09:42
Как защититься от обезьяньей оспы
09:16
В Петербурге готовят айтишников
08:48
Ленобласть хочет платить меньше
20:28
При Беглове почетные звания в Петербурге стали «наградой для своих»
19:36
Будущее детской хирургии
12:52
В Ленобласти полицейские задержали подозреваемую в хищении денежных средств у пенсионерки
12:45
В Петербурге задержали лже-мастера по ремонту компьютерной техники, обманувшего пенсионерку
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Александр Бельский поздравил гостей концерта «Классика на Дворцовой»

Александр Бельский поздравил гостей концерта «Классика на Дворцовой»

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗАКС
На Дворцовой площади состоялся десятый, юбилейный традиционный гала-концерт «Классика на Дворцовой»

На Дворцовой площади состоялся десятый, юбилейный традиционный гала-концерт «Классика на Дворцовой», приуроченный ко Дню города. Собравшихся поздравили с праздником Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский и вице-губернатор СПб Борис Пиотровский.

- Это прекрасная традиция нашего города, поддерживающая его славу культурной столицы России уже десять лет. Каждый год на главной площади Петербурга звучат прекрасные классические произведения великих композиторов, и так будет всегда в майские дни. Желаю всем петербуржцам здоровья, счастья, благополучия! - сказал спикер петербургского парламента.

Под открытым небом выступили мировые звезды оперного искусства, исполнившие знаменитые арии из творений великих композиторов.

Источник: ЗАКС
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

31-05-2017, 08:28
День рождения Петербурга завершился грандиозным концертом
Вчера, 22:25
Депутаты петербургского парламента поздравили пограничников в Сестрорецке
28-03-2018, 14:35
На Дворцовой площади Петербурга прошла акция скорби "Кемерово, мы с тобой!"
18-10-2021, 09:10
Бельский поздравил с днем отца
8-03-2022, 18:51
Поздравили женщин
1-06-2016, 10:15
"Классика на Дворцовой": прошедший концерт

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
187
23-05-2022, 11:25
В Петербурге в отношении пьяного водителя, сбившего подростка, возбуждено уголовное дело
0
207
23-05-2022, 10:41
В промзоне Горелово школьник на мотоцикле протаранил ангар
0
481
16-05-2022, 11:58
В Ленобласти полицейские устанавливают детали смертельного ДТП
0
604
8-05-2022, 12:30
В Ленобласти в ДТП погиб пожилой водитель
Наверх