Первокурсники Петербургского института Росгвардии познакомились с тактикой ОМОН «Бастион»

В Ленинградской области для первокурсников Санкт-Петербургского ордена Жукова института войск национальной гвардии Российской Федерации, которые сейчас проходят общевойсковую подготовку на полигоне, провели занятия сотрудники ОМОН «Бастион» Росгвардии.

Росгвардейцы продемонстрировали курсантам образцы вооружения и экипировки, элементы рукопашного боя, упражнения тактической стрельбы и тактику действий подразделений ОМОН в ходе выполнения различных служебно-боевых задач.

Зрителями показного занятия стали 150 курсантов, которые поступили на командный факультет и факультет военно-политической работы института.