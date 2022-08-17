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Питерец.ру » Общество » Первокурсники Петербургского института Росгвардии познакомились с тактикой ОМОН «Бастион»

Первокурсники Петербургского института Росгвардии познакомились с тактикой ОМОН «Бастион»

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35
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Росгвардия
Первокурсники Санкт-Петербургского института Росгвардии познакомились с тактикой ОМОН «Бастион»

В Ленинградской области для первокурсников Санкт-Петербургского ордена Жукова института войск национальной гвардии Российской Федерации, которые сейчас проходят общевойсковую подготовку на полигоне, провели занятия сотрудники ОМОН «Бастион» Росгвардии.
Росгвардейцы продемонстрировали курсантам образцы вооружения и экипировки, элементы рукопашного боя, упражнения тактической стрельбы и тактику действий подразделений ОМОН в ходе выполнения различных служебно-боевых задач.
Зрителями показного занятия стали 150 курсантов, которые поступили на командный факультет и факультет военно-политической работы института.

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