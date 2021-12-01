В Ленобласти автомашина с курсантами института войск Росгвардии вылетела в кювет

Вчера утром около 09 часов в посёлке Княжево грузовик "Урал" съехал в кювет и врезался в дерево. Выяснилось, что внутри находились курсанты Петербургского военного института войск Национальной гвардии. Автомашина ехала к месту учений.

В результате ДТП, травмы получили 14 курсантов возрастом от 21 до 24 лет. В основном это ушибы и сотрясения. У двоих переломы голеней, у одного перелом челюсти, еще один курсант получил перелом носа.

Как сообщили 47news в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии, ДТП произошло в условиях гололедицы и ограниченной видимости. На место были вызваны все оперативные службы. Военнослужащим, получившим легкие ушибы и ссадины медицинская помощь была оказана на месте, госпитализация не потребовалась.