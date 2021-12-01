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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти автомашина с курсантами института войск Росгвардии вылетела в кювет

В Ленобласти автомашина с курсантами института войск Росгвардии вылетела в кювет

0
89
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Mash на Мойке
Устанавливаются обстоятельства аварии с машиной Росгвардии в Волосовском районе Ленинградской области

Вчера утром около 09 часов в посёлке Княжево грузовик "Урал" съехал в кювет и врезался в дерево. Выяснилось, что внутри находились курсанты Петербургского военного института войск Национальной гвардии. Автомашина ехала к месту учений.

В результате ДТП, травмы получили 14 курсантов возрастом от 21 до 24 лет. В основном это ушибы и сотрясения. У двоих переломы голеней, у одного перелом челюсти, еще один курсант получил перелом носа.

Как сообщили 47news в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии, ДТП произошло в условиях гололедицы и ограниченной видимости. На место были вызваны все оперативные службы. Военнослужащим, получившим легкие ушибы и ссадины медицинская помощь была оказана на месте, госпитализация не потребовалась.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Волосовский район ДТП
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