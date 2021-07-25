Военнослужащие и сотрудники Северо-Западного округа Росгвардии обеспечили правопорядок в ходе празднования Дня ВМФ

Сегодня военнослужащие и сотрудники Северо-Западного округа Росгвардии приняли участие в обеспечении общественного порядка и безопасности в ходе мероприятий празднования Дня Военно-Морского Флота, состоявшихся в Санкт-Петербурге, Калининградской, Мурманской и Архангельской областях.

Самые масштабные торжества прошли в Северной столице, где к обеспечению правопорядка привлекалось 1,3 тыс. сотрудников и военнослужащих Главного управления Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 33-й ордена Жукова бригады оперативного назначения, Санкт-Петербургского института войск национальной гвардии Российской Федерации.

Росгвардейцы обеспечили правопорядок на городских набережных во время прохождения парадного строя кораблей в ходе Главного военно-морского парада, в период работы городских площадок и общественных пространств.

Свыше 15 росгвардейских катеров привлекалось к контролю ограничения движения в акватории Невы в ходе парада и салюта. Водолазное подразделение провело мероприятия противодиверсионной защиты объектов проведения парада.