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Питерец.ру » Общество » Военнослужащие и сотрудники Северо-Западного округа Росгвардии обеспечили правопорядок в ходе празднования Дня ВМФ

Военнослужащие и сотрудники Северо-Западного округа Росгвардии обеспечили правопорядок в ходе празднования Дня ВМФ

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Росгвардия
Военнослужащие и сотрудники Северо-Западного округа Росгвардии обеспечили правопорядок в ходе празднования Дня ВМФ

Сегодня военнослужащие и сотрудники Северо-Западного округа Росгвардии  приняли участие в обеспечении общественного порядка и безопасности в ходе мероприятий празднования Дня Военно-Морского Флота, состоявшихся в Санкт-Петербурге, Калининградской, Мурманской и Архангельской областях.  
Самые масштабные торжества прошли в Северной столице, где к обеспечению правопорядка привлекалось 1,3 тыс. сотрудников и военнослужащих Главного управления Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 33-й ордена Жукова бригады оперативного назначения, Санкт-Петербургского института войск национальной гвардии Российской Федерации.
Росгвардейцы обеспечили правопорядок на городских набережных во время прохождения парадного строя кораблей в ходе Главного военно-морского парада, в период работы городских площадок и общественных пространств.
Свыше 15 росгвардейских катеров привлекалось к контролю ограничения движения в акватории Невы в ходе парада и салюта. Водолазное подразделение провело мероприятия противодиверсионной защиты объектов проведения парада.  

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