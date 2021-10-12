Санкт-Петербургский военный институт Росгвардии отмечает 77-ю годовщину формирования

Командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-полковник Павел Дашков поздравил личный состав Санкт-Петербургского военного ордена Жукова института войск национальной гвардии Российской Федерации с 77-й годовщиной формирования.

«Проявляя мужество и героизм офицеры-выпускники Санкт-Петербургского института войск национальной гвардии Российской Федерации всегда были на передовой в горячих точках страны, обеспечивая безопасность граждан», - отметил генерал-полковник Павел Дашков.

Среди выпускников СПВИ несколько тысяч участников боевых действий, удостоенных высокими государственными наградами за выполнение воинского долга в Афганистане, ликвидации аварии на ЧАЭС, пресечении межнациональных конфликтов и обеспечении общественного порядка в 1988-1991 гг. в Нагорном Карабахе, Сумгаите, Фергане, ликвидации незаконных вооружённых формирований на Северном Кавказе и др. Десяти офицерам, окончившим институт, присвоено звание Героев Советского Союза и Героев России.

За 77 лет СПВИ подготовил более тридцати пяти тысяч офицеров, из них окончили с золотой медалью более 300 человек, с отличием - свыше 2,5 тыс. военнослужащих. Сегодня институт осуществляет подготовку курсантов по специальностям «Правовое обеспечение национальной безопасности» и «Психология служебной деятельности».

В канун годовщины в Санкт-Петербургском военном институте войск национальной гвардии Российской Федерации состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски генерал-полковнику Сергею Топчему (1954-2020), который долгое время служил заместителем главнокомандующего внутренними войсками МВД России – начальником управления по работе с личным составом Главного командования внутренних войск МВД России.

Мемориальная доска установлена на здании, где учился Сергей Топчий, будучи курсантом Высшего политического училища МВД СССР. В церемонии участвовали ветераны и сослуживцы военачальника.