В Петербурге состоялся выпуск офицеров института войск национальной гвардии Российской Федерации

В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония выпуска офицеров, окончивших Санкт-Петербургский ордена Жукова военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации.

Молодым лейтенантам дипломы об окончании института вручили Статс-секретарь – заместитель главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Олег Плохой и начальник штаба Северо-Западного округа Росгврадии генерал-лейтенант Андрей Пешаков.

В этом году командный факультет и факультет военно-политической работы института окончили 170 лейтенантов, из них 49 закончили с отличием, 5 - с золотой медалью. Для дальнейшего продолжения военной службы офицеры разъедутся по всей стране.

Санкт-Петербургский ордена Жукова военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации сформирован в 1944 году, с тех пор учебное заведение подготовило более 33 тыс. офицеров, 13 из которых стали Героями Советского Союза и Российской Федерации.