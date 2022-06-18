Могут ли воевать срочники?

Вопрос участия призывников срочной службы в военной операции на Украине довольно сложен. Он волнует многих граждан. Особенно тех, чьи дети участвуют сейчас в боевых действиях.

Петербургские «яблочники» считают, что такого быть не должно. По мнению этих парламентариев, такие военнослужащие могут участвовать в боевых действия за рубежом только в случае объявления военного положения. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму депутатами Вишневским и Шишловым.

По словам Бориса Вишневского, около 600 срочников принимали участие в военной спецоперации на Украине. Предложенный проект стал ответом на обращения людей, которые переживают за судьбу своих близких. Александр Шишлов подчеркивает, что у обычных призывников нет опыта участия в военных действий.

«Питерец.ру» считает, что «яблочники» подняли довольно важный вопрос. Важность проводимой спецоперации не вызывает сомнений. Но кто именно в ней должен участвовать? Депутатам Госдумы предстоит разобраться в этом важном вопросе.