Payeer

ента новостей

20:42
В Ленобласти с командным составом ЗВО проведены занятия по ведению боевых действий с учётом опыта современных вооружённых конфликтов
20:40
Чтения со смыслом «Contione – встреча»
14:46
В Филармонии выступят Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр
12:32
В Пулково прошли ветеринарный контроль 150 пчелиных маток
12:29
В СПбГУ представят книгу «Людмила Вербицкая — попечитель русского языка»
12:27
«Гаражная амнистия» за 8 шагов: Росреестр разработал методические рекомендации для граждан
12:22
Международная научно-практическая конференция в Историческом парке
12:20
В Янино после пожара на балконе обнаружили обгоревшее тело женщины
12:09
В Ленобласти на трассе "Кола" разведут Ладожский мост
12:07
В Петербурге женщина педагог перевела аферистам 550 тысяч рублей
09:42
В Петербурге не хватает школ
09:04
Финны смогут привиться
08:31
Что мешает откладывать деньги?
21:10
Не только у сборной России проблемы на чемпионате Европы по футболы
20:09
В центре Петербурга инженеры ЗВО навели более 90 понтонов
14:14
Секреты «Алых парусов-2021»: кто выступит на звездной сцене?
13:36
Петербургские парламентарии планируют назначить дату выборов
12:04
Право льготного проезда на областных и муниципальных автобусах получили «Почетные доноры России» и «Почетные доноры СССР»
12:02
В Ленобласти произошло ДТП с лосем. Водитель в реанимации
11:52
В Петербурге аферисты оставили чиновницу без денег
11:47
В Ленобласти 73-летний мужчина перевел мошенникам 130 тысяч рублей
11:20
В Ленобласти лжебанкиры выманили у женщины более 700 тысяч рублей
11:10
Где ваша маска, пассажир?
09:52
В фан-зоне добавили туалеты
09:18
Путин уйдет и ничего не рухнет?
20:04
В Ленобласти разведут Ладожский мост
17:18
В Екатеринбурге стартовал Кубок России по боксу
13:57
Англия взяла реванш у хорватов, Украина проиграла Нидерландам
12:29
В Петербурге задержали юных автоугонщиков
11:22
Снова всеобщий локдаун?
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Ленобласти с командным составом ЗВО проведены занятия по ведению боевых действий с учётом опыта современных вооружённых конфликтов

В Ленобласти с командным составом ЗВО проведены занятия по ведению боевых действий с учётом опыта современных вооружённых конфликтов

0
16
Опубликовал: Питерец
0
Фото:
ЗВО
В Ленобласти с командным составом ЗВО проведены занятия по ведению боевых действий с учётом опыта современных вооружённых конфликтов

На полигоне «Кирилловский» в Ленинградской области, прошли занятия с  командирами соединений и воинских частей Западного военного округа, в ходе которых офицеры изучили способы ведения боевых действий с учётом опыта современных вооружённых конфликтов.

В занятиях под руководством командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлёва принимали участие командиры мотострелковых, танковых, разведывательных бригад и полков.

Военнослужащим было продемонстрировано практическое выполнение упражнений стрельб из всех видов стрелкового оружия, автоматических станковых гранатомётов, реактивных пехотных огнемётов, вооружения боевых машин, а так же выполнение упражнений по вождению основных танков Т-72Б3, многоцелевых бронированных тягачей и автомобилей. Особое внимание при проведении занятий было уделено тактическим действиям при ведении разведки, нанесении огневого поражения мотострелковыми, танковыми и артиллерийскими подразделениями, противовоздушной обороне, уничтожению боевых и разведывательных беспилотных летательных аппаратов, радиоэлектронной борьбе.

Все по теме: Ленобласть
мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

24-02-2021, 19:31
Около 500 боевых стрельб мотострелковых взводов ЗВО прошли на 26 полигонах
29-04-2021, 17:26
Более 250 тактических учений проведено войсками ЗВО в зимнем периоде обучения – командующий округом
28-12-2020, 19:43
В Петербурге в формате видеоконференции состоялось заседание военного совета Западного военного округ
21-09-2020, 20:34
В Ленобласти более 5 тысяч военнослужащих общевойсковой армии ЗВО приступили к проведению контрольных занятий
13-11-2020, 18:03
В Петербурге офицеры ЗГТ поздравили с профессиональным праздником ветеранов службы, находящихся на самоизоляции
6-12-2020, 19:34
В Ленобласти водители общевойсковой армии ЗВО обучаются вождению в экстремальных условиях

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
159
Вчера, 12:02
В Ленобласти произошло ДТП с лосем. Водитель в реанимации
0
303
10-06-2021, 10:19
В Ленобласти иномарка сбила девушку на велосипеде
0
336
7-06-2021, 10:39
В Ленобласти в ДТП при лобовом столкновении два человека погибли и один серьезно пострадал
0
479
5-06-2021, 16:08
В Петербурге пенсионерка попала под колеса электросамоката
Наверх