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В Петербурге встретили росгвардейцев, вернувшихся из районов проведения спецоперации на Украине

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Росгвардия
В Санкт-Петербурге встретили росгвардейцев, вернувшихся из районов проведения спецоперации на Украине

В Санкт-Петербурге состоялась торжественная встреча военнослужащих Росгвардии, вернувшихся после выполнения задач по защите населения Донбасса  в ходе специальной военной операции на Украине.
Росгвардейцев встречали сослуживцы и родные. Прибывших военнослужащих поздравили с успешным выполнением боевых задач и вручили отличившимся награды.
Росгвардейцы выполнили боевые задачи по предотвращению нападений на войсковые и гуманитарные колонны, а также нанесли противнику значительный урон в живой силе и технике, задержали большое число участников националистических вооруженных формирований, разминировали освобождённые населенные пункты.

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