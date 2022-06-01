В Санкт-Петербурге состоялась торжественная встреча военнослужащих Росгвардии, вернувшихся после выполнения задач по защите населения Донбасса в ходе специальной военной операции на Украине.
Росгвардейцев встречали сослуживцы и родные. Прибывших военнослужащих поздравили с успешным выполнением боевых задач и вручили отличившимся награды.
Росгвардейцы выполнили боевые задачи по предотвращению нападений на войсковые и гуманитарные колонны, а также нанесли противнику значительный урон в живой силе и технике, задержали большое число участников националистических вооруженных формирований, разминировали освобождённые населенные пункты.
В Петербурге встретили росгвардейцев, вернувшихся из районов проведения спецоперации на Украине
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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Росгвардия
В Санкт-Петербурге встретили росгвардейцев, вернувшихся из районов проведения спецоперации на Украине
В Санкт-Петербурге состоялась торжественная встреча военнослужащих Росгвардии, вернувшихся после выполнения задач по защите населения Донбасса в ходе специальной военной операции на Украине.
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