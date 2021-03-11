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Питерец.ру » Общество » Более 50 тыс. человек примут участие в мероприятиях, посвящённых Дню Победы

Более 50 тыс. человек примут участие в мероприятиях, посвящённых Дню Победы

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗВО
Более 50 тыс. человек примут участие в мероприятиях, посвящённых Дню Победы – командующий ЗВО

Более 50 тыс. человек примут участие в торжественных мероприятиях, посвящённых празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в 26 регионах дислокации войск Западного военного округа.

«Более 50 тыс. человек отобрано для участия в 6 парадах и 157 торжественных шествиях с участием войск, вооружения, военной техники и авиации, среди них около 35 тыс. – военнослужащие ЗВО, почти 15 тыс. – сотрудники иных силовых ведомств», – сообщил командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев.

В механизированных колоннах запланировано участие 1237 ед. военной техники, в авиационной части - 54 боевых и транспортных самолётов и вертолётов. Механизированные колонны возглавят исторические образцы боевой техники времен Великой Отечественной войны – танки Т-34 и самоходные установки Су-100.

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