В Ленинградской область состоялась торжественная встреча военнослужащих Росгвардии, вернувшихся после выполнения задач по защите населения Донбасса в ходе специальной военной операции на Украине.
Росгвардейцев встречали сослуживцы и родные. Военнослужащих поздравили с успешным выполнением боевых задач, отличившимся были вручены награды.
Росгвардейцы выполнили боевые задачи по предотвращению нападений на войсковые и гуманитарные колонны, а также нанесли противнику значительный урон в живой силе и технике, задержали большое число участников националистических вооруженных формирований, разминировали освобождённые населенные пункты.
В Ленобласти встретили росгвардейцев, вернувшихся из районов проведения спецоперации на Украине
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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Росгвардия
В Ленинградской области встретили росгвардейцев, вернувшихся из районов проведения спецоперации на Украине
В Ленинградской область состоялась торжественная встреча военнослужащих Росгвардии, вернувшихся после выполнения задач по защите населения Донбасса в ходе специальной военной операции на Украине.
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