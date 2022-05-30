В Ленобласти встретили росгвардейцев, вернувшихся из районов проведения спецоперации на Украине

В Ленинградской область состоялась торжественная встреча военнослужащих Росгвардии, вернувшихся после выполнения задач по защите населения Донбасса в ходе специальной военной операции на Украине.

Росгвардейцев встречали сослуживцы и родные. Военнослужащих поздравили с успешным выполнением боевых задач, отличившимся были вручены награды.

Росгвардейцы выполнили боевые задачи по предотвращению нападений на войсковые и гуманитарные колонны, а также нанесли противнику значительный урон в живой силе и технике, задержали большое число участников националистических вооруженных формирований, разминировали освобождённые населенные пункты.